Porodični masakr: Mladić ubio tetku, majku i sestru, pa zapalio kuću – brat (7) ranjen uspio da pobjegne

Tri tijela pronađena su ugljenisana, dok je povrijeđeni dječak hospitalizovan van životne opasnosti.Osumnjičeni počinilac uhapšen je nakon brzih operativno-istražnih mera lokalnih vlasti.

U bugarskom selu Ljuljakovo, u opštini Ruen, na jugoistoku Bugarske, 25-godišnji muškarac je ubio tri člana svoje porodice i zapalio kuću, dok je njegov sedmogodišnji brat, iako povređen, uspeo da pobegne, saopštile su lokalne vlasti.

Ubistvo se dogodilo oko 4.00 sata ujutru, prenijele su Novinite.

Prema preliminarnim izveštajima, osumnjičeni je pucao na svoju 73-godišnju tetku, 47-godišnju majku, 13-godišnju sestru i 7-godišnjeg brata.

Dječak je, uprkos povrijedi, uspio da pobjegne iz zapaljene kuće i obavesti vlasti, pružajući ključne informacije o napadu.

Policija i ekipe Hitne pomoći Bugarske brzo su reagovale. Oni su ugasili požar i pronašli tri ugljenisana tijela u kući.

Sedmogodišnji dječak, iako povređen, hospitalizovan je i prema izveštajima nije u životnoj opasnosti.

Navodni počinilac je uhapšen u 9:35, nakon brzih operativno-istražnih mjera koje su sproveli službenici Regionalne direkcije Ministarstva unutrašnjih poslova u Burgasu, piše Tanjug.

Facebook komentari