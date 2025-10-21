”Upucao si ga!”, začuli su se krici: Mladić ispalio hice na dečka svoje majke pa sam pozvao policiju – zatekao ih tokom intimnog čina pa izgubio kontrolu

U američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, 24-godišnji Dilan Lang prijavio je sam sebe policiji nakon što je, prema navodima vlasti, ubio ljubavnika svoje majke, zatekavši ga s njom u intimnom odnosu u kamionetu ispred porodične kuće u subotu ujutro, piše Srbija danas.

Lang je optužen za ubistvo nakon što je, kako se navodi, izgubio kontrolu kada je video majku i njenog partnera, 55-godišnjeg Roberta Hagena , kako se upuštaju u odnos u vozilu parkiranom u njihovom dvorištu.

Prema policijskom izvještaju, Lang je izjavio da su njegova majka i Hegen imali intimne odnose nekoliko dana zaredom. U noći između petka i subote par je izašao na piće, a potom se vratio kući i nastavio druženje u kamionetu, što je navodno razbjesnilo Langa.

Kada je primijetio šta se dešava, Lang je izašao iz kuće sa pištoljem kalibra 9 mm i prišao kamionetu parkiranom u dvorištu porodične kuće u Džekson Taunšipu, gdje živi s majkom, njenim bivšim vjerenikom i još dvojicom rođaka. Pokušao je da uperi oružje kroz prozor sa vozačeve strane, ali ga nije mogao dovoljno otvoriti, pa je razbio zadnje staklo i ispalio dva hica u Hagena kroz naslon sjedišta.

Majka je vrištala ”Upucao si ga”

Hegen je pogođen u gornji dio tijela i pokušao je da se udalji kamionetom, ali je izgubio kontrolu i vozilo se survalo u dvorište, navodi policija. Langova majka, koja je u tom trenutku još uvijek bila u vozilu, vrištala je.

”Upucao si ga!”, prema izjavama svjedoka.

Nakon pucnjave, Lang je sam pozvao broj za hitne slučajeve 911, rekavši dispečeru: ”Upravo sam upucao nekoga u svom dvorištu…”

Policija je na mjesto događaja stigla nešto prije 4 sata ujutro i pronašla Hagena mrtvog u kamionetu, krvavog i sa pantalonama spuštenim do članaka, navodi lokalni medij Fox 5.

Dilan Lang se trenutno nalazi u pritvoru bez mogućnosti kaucije u zatvoru okruga Kembrija, pod optužbama za ubistvo, teško napadanje i ugrožavanje bezbjednosti drugih. Preliminarno saslušanje zakazano je za 27. oktobar. Istragu o pucnjavi vodi državna policija Pensilvanije.

