Velika tragedija: Pronađena tijela sedmoro ljudi, među stradalima i maloljetnik

Brod italijanske obalske straže “Datilo” pronašao je u malteškim vodama tijela sedam migranata, jednog muškarca, pet žena i maloljetnika, koji su putovali brodom koji se prevrnuo u noći između 16. i 17. oktobra, saopštili su italijnski zvaničnici.

Operacije je koordinirao Malteški pomorski spasilački centar, prenosi Ansa.

Brod sa oko 35 migranata, koji je plovio iz Libije, prevrnuo se u centralnom dijelu Sredozemnog mora, pri čemu je prvobitno saopšteno da je jedna osoba nastradala, a da se 20-ak osoba vodi kao nestalo.

Spasilačka operacija je izvedena u petak u blizini obale italijanskog ostrva Lampeduza, a sprovela ju je Italijanska obalska straža, koja je spasila 11 migranata, uključujući četvoro djece koja su putovala sama, i izvukla tijelo trudnice, saopštile su italijanske vlasti.

Više od 32.700 migranata poginulo je pokušavajući da pređe Sredozemno more od 2014. godine, naveo je koordinator Unicefa za Italiju, pozivajući se na podatke agencija Ujedinjenih nacija, piše Tanjug.

Facebook komentari