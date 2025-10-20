“Brojne zemlje čekaju moj znak”

„Mnogi naši sada veliki saveznici na Bliskom istoku i u regijama koje ga okružuju, rekli su mi izričito i s velikim entuzijazmom da bi, na moj zahtjev , rado ući u Gazu s jakim snagama i ‘ popraviti Hamas ‘ ako se nastavi loše ponašati, kršeći naš sporazum“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

“Kraj Hamasa bit će brz, žestok i brutalan”

Dodao je da se “ljubav i duh na Bliskom istoku nisu vidjeli tisuću godina” te da je to “prekrasno vidjeti”.

„Rekao sam tim zemljama i Izraelu : ‘Još ne!’ Još uvijek postoji nada da će Hamas učiniti ono što je ispravno . Ako ne, kraj Hamasa bit će brz, žestok i brutalan“, rekao je Trump .

Predsjednik je zahvalio zemljama koje su mu, kako je izjavio, ponudile pomoć , posebno istaknuvši “veliku i moćnu zemlju Indoneziju i njezinog izvanrednog vođu” za podršku Bliskom istoku i Sjedinjenim Državama.



Trumpova izjava dolazi u vrijeme kada se u Gazi nastavlja krhko primirje , postignuto posredovanjem Egipta i Katara , te nakon nekoliko mjeseci napetosti između Izraela i Hamasa . Posljednjih tjedana američka administracija intenzivno pregovara s regionalnim partnerima kako bi stabilizirala situaciju i pronašla moguće političko rješenje sukoba.

