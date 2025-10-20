Trump poručio da zauvijek želi biti predsjednik SAD

Kako mediji prenose, on je ovim videom podigao je ulog u svom, kako se navodi podsmijavanju protivnicima i demokratama koje brine mogućnost da bi on mogao da ukine ograničenje o broju mandata u Bijeloj kući, kako bi se zadržao na vlasti,.

U snimku koji je objavljen na njegovoj mreži Truth Social, prikazana je lažna naslovna strana časopisa “Time” sa naslovom “Kako trampizam nadživljava Trumpa”, koja se zatim uvećava i otkriva niz dvorišnih tabli sa budućim sloganima kampanje: “Trump 2028”, “Trump 2032”, “Tramp 2036” i tako dalje, sve uz zlokobnu melodiju Edvarda Griga – “U dvorani planinskog kralja”.

Table se nastavljaju sve do posljednje, koju u rukama drži sam predsjednik, sa natpisom “Trump 2048”. Brojevi zatim nastavljaju da rastu kroz naredne izborne godine, sve do godine 90.000, kada se pojavljuje poruka: “Trump zauvijek” (Trump 4EVA).

Trumpova stvarna poenta, čini se, jeste da će njegov pokret “Učinimo Ameriku ponovo velikom” (MAGA) nadživjeti njega samog, prenosi Telegraf.

Njegova objava s podsmijehom mogla je biti i odgovor na proteste pod nazivom “No Kings” (Bez kraljeva), održane širom SAD tokom vikenda, koji su izražavali nezadovoljstvo načinom na koji predsjednik koristi svoju moć otkako se vratio na funkciju.

Podsjećamo Trump je odgovorio na proteste održane u subotu. Na snimku koji je objavio na društvenoj mreži Truth Social, a koji je generisala vještačka inteligencija, može se vidjeti Trump sa krunom na glavi kako upravlja vojnim avionom na kome piše “kralj Trump” i kako okupljene poliva smeđom tečnošću.

Facebook komentari