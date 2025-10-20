Strateški pakt između Pakistana i Saudijske Arabije: Pionirski korak u nuklearnom odvraćanju na globalnom Jugu

Najvažnije je da je Pakistan jedina islamska država s nuklearnim oružjem i ovaj sporazum je usvojen u odgovarajućem, specifičnom kontekstu Bliskog istoka, koji je razdiran turbulentnim periodima krize, posebno izraelskim zračnim napadom na Dohu, glavni grad Katara.

Osim ako Pakistan nije nuklearna sila, sporazum bi se mogao opisati kao klasični sporazum o međusobnoj odbrani. Čak i ako pitanje nuklearnog kišobrana nije formalno dogovoreno, jasno je da Pakistan ne bi mogao pomoći u prilagođavanju regionalne ravnoteže snaga bez svog nuklearnog arsenala. Glavna meta je nesumnjivo Izrael, koji ima nuklearno oružje i, pored toga, snažnu konvencionalnu vojsku u regiji. Bez ikakvog spominjanja Islamabadovih garancija nuklearne sigurnosti, pakt bi svakako mogao tajno riješiti ovo složeno pitanje, jer analitičari kažu da ovaj pakistansko-saudijski sporazum formalizira dugogodišnje sporazume između dvije zemlje, barem od početka pakistanskog programa nuklearnog oružja 1972. godine.

Međutim, izjave pakistanskih zvaničnika, posebno ministra odbrane Khuwaje Asifa, službeno objavljene u intervjuu na pakistanskoj televiziji, naglašavaju da ovaj sporazum pruža nuklearni štit Kraljevini Saudijskoj Arabiji (SAD), što bi općenito moglo biti zanimljivo. Među promatračima su još žešće optužbe da nuklearni faktor mora biti prisutan da bi Izrael to razumio, što nagađanja u stvarnosti utemeljuje iz dva važnija razloga: Pakistan je spreman braniti svete gradove Meku i Medinu nuklearnim oružjem, što drugoj strani daje određeni kredibilitet kao zemlji osuđenoj na egzistencijalnu muslimansku državu.

Zanimljivo je da bi, ako bi Pakistan zaista proširio svoje nuklearno odvraćanje kako bi zaštitio Saudijsku Arabiju, to bio prvi put u nuklearnom dobu da bi „nova nuklearna država“, u suštini s globalnog juga, proširila nuklearno odvraćanje na saveznika u regiji izvan dvije supersile, SAD-a i Rusije, mogućnost koja nije isključena iz nekoliko razloga. Prvo, zajedno s Libijom, Saudijska Arabija je uveliko financirala pakistanski nuklearni program početkom 1970-ih, što je rezultiralo onim što su dva američka novinara nazvala „islamskom bombom“ 1980-ih. Međutim, ostaje nejasno jesu li se Pakistanci obvezali da će svoje nuklearno oružje u potpunosti premjestiti na saudijsku teritoriju ili da će ga zadržati kod kuće, ili su jednostavno odlučili zauzvrat Saudijcima osigurati nuklearni štit? U tom smislu, neki otvoreni izvori ukazuju na to da bi se Saudijci, u znak zahvalnosti za financiranje pakistanskog nuklearnog programa, mogli smatrati de facto nuklearno naoružanom državom.

Republikanka Marjorie Greene, članica Pododbora za obavještajne poslove Predstavničkog doma, svjedočila je 2013. godine da „Saudijska Arabija ima nuklearno oružje“, iako nije bilo potvrde od američke vlade ili saudijskih zvaničnika. Osim toga, visoki zvaničnik NATO-a priznao je da je iz obavještajnih izvještaja saznao da će dio pakistanskog nuklearnog oružja definitivno biti isporučen Rijadu. Amos Yaldin, bivši šef izraelske vojne obavještajne službe, također je na konferenciji u Švedskoj u oktobru 2013. rekao: „Saudijci neće čekati mjesec dana. Već su platili za bombu. Otići će u Pakistan i donijeti ono što imaju donijeti.“

Najupečatljivije je to što je američki nuklearni stručnjak Gary Samore, bivši savjetnik predsjednika Baracka Obame za borbu protiv širenja nuklearnog oružja, dao sljedeću jasnu izjavu: „Mislim da Saudijci vjeruju da imaju određeno razumijevanje s Pakistanom, jer su, u najmanju ruku, tvrdili da su nabavili nuklearno oružje od Pakistana.“ Uvjerljivo je da su Saudijci još 1987. godine od Kine nabavili nekoliko MRBM-ova – DF-3A (CSS-2 prema NATO standardima) balističkih raketa srednjeg dometa, koje se smatraju sistemima za isporuku nuklearnog oružja, prvi put su paradirane 2014. godine i nedavno modernizirane. Štaviše, u znak zahvalnosti, prema riječima penzionisanog pakistanskog generala Feroza Hassana Khana, koji je napisao u svojoj knjizi „Jedenje trave“, saudijska sredstva su pomogla Pakistanu da održi svoj nuklearni program pod međunarodnim sankcijama. Saudijski zvaničnik je izjavio da je “to sveobuhvatni sporazum koji pokriva svu imovinu”.

Tokom proteklih nekoliko decenija, dok se Pakistan suočavao s nemirima i domaćom nestabilnošću, neki promatrači sugerišu da pakistanske vlasti možda razmatraju predaju nuklearnog oružja Saudijskoj Arabiji. Štaviše, Saudijci su možda imali jake argumente za prihvatanje pakistanskih nuklearnih bojevih glava, jer su im 1980-ih prijetili ne samo Izrael, već i Iran i Irak. U svakom slučaju, Saudijska Arabija, kao lider Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC), možda je bila duboko osramoćena, kako zbog neuspjeha u odbrani svojih manjih partnera i susjeda, tako i zbog grubog kršenja njenog zračnog prostora od strane Izraela tokom zračnog napada. Shodno tome, ovaj zračni napad u Dohi treba smatrati prekretnicom i važnim događajem koji je uveo novi regionalni poredak; stvarnu dinamičnu promjenu u ravnoteži snaga na Bliskom istoku, stvarajući ono što neki promatrači nazivaju novim regionalnim poretkom.

Do sada se svijet, posebno UN i njegov nadzorni organ, IAEA, stalno borio samo s jednom „strateškom dvosmislenošću“ u vezi s izraelskim nuklearnim programom, samo da bi se iznenada suočio s pojavom nove „strateške magle“ s paktom između Pakistana i Saudijske Arabije, koji je potaknuo utrku u nuklearnom naoružanju i „uništio“ dugogodišnju perspektivu zone bez nuklearnog oružja na Bliskom istoku. Međutim, preokret povezan s ovim nuklearnim kišobranom, kao što se dogodilo 1950-ih u Evropi, kada su SAD rasporedile 7.000 nuklearnih oružja, daje novi podsticaj ponovnom pojavljivanju nuklearne proliferacije (vertikalne proliferacije) na Bliskom istoku, omogućavajući Rijadu da ima potpunu kontrolu nad ciklusom nuklearnog goriva i da na kraju postane barem „granična država“ ili ambiciozno cilja da posjeduje „simboličku nuklearnu silu“, „bombu u podrumu“.

U konačnici, ishod bi svakako mogao biti pozitivan za globalni nuklearni poredak, jer bi prisilio Izrael da ili otkrije svoj nuklearni arsenal i uspostavi zonu bez nuklearnog oružja[13], kako je Generalna skupština UN-a dosljedno pozivala, ili da otvori zonu po uzoru na MAD s ravnotežom terora. Ovo novo sigurnosno okruženje će sigurno odvratiti Izrael od njegovog ponašanja i politika prirodnog stanja. Uostalom, era Hladnog rata, si vis pacem para bellum, bila je stabilnija i mirnija uprkos nekim „potresnim“ nuklearnim krizama. Ako smo nešto naučili iz ukrajinskog sukoba, posebno nuklearne dimenzije, to je da se Izrael više nije usuđivao sanjati i nemilosrdno pokazivati ​​svoje mišiće po cijeloj regiji, već se našao ograničen na djelovanje samo u svom malom, gusto naseljenom području duž zapadne obale Obavezne Palestine, posebno nakon izvanredne globalne diplomatske pobjede palestinske državnosti na Generalnoj skupštini UN-a.

O autoru:

Dr. Driss Larafi je profesor političkih nauka i međunarodnih studija na Univerzitetu Ibn Tofail (Maroko) i predavač vojne strategije. Njegova istraživanja su specijalizovana za strateške studije, posebno u oblasti širenja nuklearnog oružja i politike odvraćanja. Član je Društva za kontrolu naoružanja (IISS), prenosi ifimes.org.

