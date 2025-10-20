STIŽE NAM KOMETA LEMON, NIKAD BLIŽA NIJE BILA ZEMLJI! Moći će da se vidi sve do 2. novembra, evo kako

Dobre prilike za posmatranje zelenkaste kosmičke “snežne kugle” očekuju se do 2. novembra.

Iako će kometa biti teško vidljiva golim okom, može da se snimi dugim ekspozicijama kamere usmjerenim nisko ka zapadnom nebu oko sat vremena poslije zalaska Sunca, navodi Nacionalna astronomska opservatorija Japana, prenosi Kjodo.

Posmatrači u regionu Tokači na Hokaidu su juče uspeli jasno da fotografišu kometu u blizini sazvežđa Veliki Medved na sjeverozapadnom nebu između 17.30 i 19 časova.

Kometa, nazvana po opservatoriji Mount lemon u saveznoj američkoj državi Arizona, gdje je otkrivena tokom istraživanja u januaru, prati izduženu eliptičnu orbitu oko Sunca.

Procijena je da se prethodno približila Zemlji prije oko 1.300 godina. Očekuje se da se u utorak, 21. oktobra, približi na 90 miliona kilometara.

Sljedeće približavanje očekuje za oko 1.100 godina. Od četvrtka do 2. novembra, kometa će se pojavljivati oko sat vremena nakon zalaska Sunca, što olakšava njeno posmatranje.

