PUTIN JE PONOVO IZIGRAO TRAMPA, PLAN AMERIKANCA JE OSUĐEN NA PROPAST?! Bivši američki diplomata digao sve na noge!

Iskusni američki diplomata izrazio je ozbiljnu sumnju u najnovije napore Bijele kuće da posreduje u okončanju ruskog rata u Ukrajini, tvrdeći da Moskva iskorišćava taj proces u svoju korist, a pristup predsjednika Donalda Trampa osuđen je na propast. U intervjuu za Kyiv Post, veleposlanik Stiven Pifer, koji je služio kao američki veleposlanik u Ukrajini od 1998. do 2000. godine, sugeriše da su posrednički napori Vašingtona “osuđeni na propast” bez pojačanog pritiska i “ozbiljnih posledica” za Putina, piše Kyiv Post, prenosi espreso.

Frustrirajući sastanak u Bijeloj kući

Pifer vjeruje da je poseta predsednika Volodimira Zelenskog Beloj kući prošle sedmice bio kompromitovan prethodnim angažmanom američkog predsednika sa njegovim ruskim kolegom. “Jasno je da je predsednika Tramp Putin opet izigrao u telefonskom razgovoru u četvrtak”, izjavio je Pifer. “Mislim da ste u petak imali vrlo drugačiji ishod nego što ste ga mogli imati dva dana prije”, dodao je.

Srž frustracije, prema Piferu, proizlazi iz Trampovog očitog pritiska na Ukrajinu da ustupi teritoriju. “Mora da je vrlo frustrirajuće za predsednika Zelenskog i Ukrajince što se čini da Bela kuća ne razume zašto nisu spremni da se odreknu celog Donjecka”, rekao je. Ovu je tačku ojačao ističući dublje nerzumevanje sa američke strane.

“Takođe mi je bilo frustrirajuće što je očito gospodin [Stiv] Vitkof, opet, rekao, pa, ‘budući da svi u Donjecku govore ruski, žele biti Rusi’, što mislim da definitivno nije slučaj”, kazao je. Pifer je naglasio da je držanje linije u Donbasu strateški imperativ.

“Odricanje od te teritorije značilo bi predaju obrambenih linija koje su zaustavile rusku vojsku sada već tri i po godine”, rekao je, dodavši: “Jednostavno sam zbunjen zašto ne razumiju zašto je to, u ovom trenutku, nešto što Ukrajina ne može učiniti.”

Ova se procena podudara sa Trampovim ranijim komentarima da bi Ukrajina trebala jednostavno “zaustaviti se na linijama gdje jesu – borbenim linijama… otići kući, prestati ubijati ljude i završiti”, čime bi se sukob efektivno zamrznuo.

Sve manje nade u pomoć Vašingtona

Pifer vidi malo izgleda za značajnu podršku Bijele kuće, posebno u pritisku na Rusiju. Tvrdi da Tramp “nije spreman da uloži u postizanje nagodbe.” “Kad bi bio ozbiljan u vezi s tim”, utvrdio je Pifer, Tramp “bi tražio načine da izvrši dodatni pritisak na Rusiju.”

Pojasnio je kako bi taj pritisak trebao da izgleda: “Vršio bi pritisak na Moskvu da promeni tu Putinovu kalkulaciju, da Putinu da do znanja da će nastavak pokušaja pobjede na bojnom polju propasti i značiti samo veće političke, ekonomske i vojne troškove za Rusiju.”

Bivši veleposlanik veruje da će bez polsedica za nepridržavanje, napori Bele kuće biti uzaludni. “Tramp, način na koji sada sprovodi svoje posredničke napore, propašće jer nije spreman da preduzme mere protiv Putina kada Putin ne pregovara ozbiljno”, tvrdi. Taj skepticizam dodatno je naglašen Trampovim odustajanjem od ključnog ukrajinskog zahtjeva.

Nakon što je sugerisao da bi mogao osigurati precizne krstareće rakete Tomahavk, američki predsjednik je odustao od ideje, rekavši: “Moramo zapamtiti jednu stvar: trebaju nam i za nas same. Znate, ne možemo dati sve svoje oružje Ukrajini.” Pifer savetuje Kijevu i evropskim saveznicima da prilagode svoja očekivanja, procijenjujući šanse da će Tramp biti koristan faktor na “manje od deset posto”.

Samit u Budimpešti: Putinova zamka

Bivši diplomata smatra odabir Budimpešte za nadolazeći samit Trampa i Putina pobjedom za Moskvu. “Mislim da su Rusi svakako sretni što idu u Budimpeštu. To je jedno od retkih mesta u Evropi gdje su se zapravo mogli sastati”, pojasnio je Pifer. Upozorio je da bi sastanak mogao biti samo “ponavljanje onoga što se dogodilo na Aljasci, gdje se činilo da je predsednika Trampa Putin uvjerio da pristane na ovo takozvano ‘razumevanje’, koje je sadržavalo niz zamki za Ukrajinu.”

Pifer je vrlo skeptičan da će samit postići proboj: “Nisam siguran, s obzirom na to da, barem javno, ruska pozicija ostaje nepromenjena, zašto iko misli da će Budimpešta doneti drugačiji ishod nego Aljaska?” Predsednik Zelenski već je javno odbacio odabir mesta, izjavivši: “Ne verujem da premijer koji blokira Ukrajinu svuda može učiniti išta pozitivno za Ukrajince ili čak pružiti uravnotežen doprinos”, mislići na mađarskog lidera Viktora Orbana.

Zelenski je takođe upozorio na istorijski simbolizam lokacije: “Ni drugi ‘budimpeštanski scenarij’ ne bi bio pozitivan”, aludirajući na memorandum iz 1994. koji nije uspeo da zaštititi teritorijalni integritet Ukrajine.

Pifer se slaže sa tom ocenom. “Jesu li Rusi razmišljali o simbolici odlaska na mesto gdje je Budimpeštanski memorandum potpisan, ne znam. Pretpostavljam da predsednik Tramp uopšte nije svestan Budimpeštanskog memoranduma”, rekao je, dodajući: “Jednostavno mislim da, budući da Tramp voli Orbana, naginje odlasku u Budimpeštu.”

Savjet za Kijev i Evropu: Ne zatvarajte vrata

Uprkos sumornim izgledima, Pifer je ponudio jasan savjet predsedniku Zelenskom: “Ne spaljujte mostove sa Vašingtonom.” “Želite držati otvorenom mogućnost da se nešto dobro dogodi”, rekao je bivši veleposlanik. Sugeriše da Zelenski tešku situaciju rješava “otprilike najbolje što je moguće”, primećujući da “ne spaljuje nikakve mostove sa Trampom.”

Pifer je imao i specifičan savet za Evropu: “Mislim da bi Evropljani trebali da slede primjer predsjednika Zelenskog. Ne bi trebali da spaljuju mostove sa Belom kućom”, rekao je. “Ali mislim da Evropljani verovatno u ovom trenutku moraju doći do zaključka, kao i Ukrajinci, da Trap neće biti od velike pomoći.”

Savjetuje dvostruku strategiju: “Zelenski treba da sledi pretpostavku da Sjedinjene Države neće pružati pomoć”, i umesto toga se usresrediti na alternativne linije za snabdevanje. Piferova konačna preporuka Bijeloj kući ostaje fokus na jasnoj pripremi i posledicama: “Želite da sastanak bude pripremljen… Zatim takođe jasno dajte do znanja da ako Putin opet kaže ‘ne’, kao što je rekao na Aljasci, da će tada, zapravo, biti ozbiljnih posljedica.”

