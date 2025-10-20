Rusija odbila Trumpov prijedlog za mir u Ukrajini

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je ovo pitanje već više puta bilo tema rusko-američkih kontakata, ali da je odgovor Moskve uvijek isti:

“Stav Rusije ostaje nepromijenjen”, poručio je Peskov, prenosi Interfax.

Peskov je ujedno umanjio značaj Trumpovih najava o mogućem prekidu vatre, nazivajući ih “novinskim izvještajem” i podsjetio da je o toj temi već bilo “mnogo izjava”. Kremlj tvrdi da bi prekid borbi bez konačnog dogovora omogućio Ukrajini da se pregrupiše i obnovi svoje vojne kapacitete.

Iz Moskve su također poručili da će se o mogućim mirovnim pregovorima razgovarati prilikom najavljenog sastanka Trumpa i Putina, koji bi se trebao održati u Budimpešti, iako datum još nije potvrđen.

– Još nema dogovorenih detalja oko sastanka – potvrdio je Peskov za državne medije.

Prema navodima The Washington Posta, ruski predsjednik Vladimir Putin je dan prije sastanka Trumpa i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog telefonski kontaktirao Trumpa, tražeći da Kijev ustupi potpunu kontrolu nad Donjeckom oblasti,pišu Vijesti

Zelenski je od sastanka očekivao podršku u vidu američkih projektila Tomahawk, no umjesto toga, našao se pod pritiskom teritorijalnih zahtjeva Moskve.

Analitičari upozoravaju da bi takvo popuštanje značajno ojačalo rusku poziciju u regiji i ubrzalo realizaciju ratnih ciljeva za koje bi u suprotnom bile potrebne godine borbi.

