Izrael popustio pod pritiskom; Otvoren granični prelaz ka Gazi, stiže humanitarna pomoć

Objavljeno prije 47 minuta

Granični prijelaz Kerem Shalom između Izraela i Gaze ponovno je otvoren za humanitarnu pomoć, rekao je izraelski vojni dužnosnik, dan nakon što ga je Izrael privremeno zatvorio, optužujući palestinsku militantnu skupinu Hamas za kršenje primirja.

Dužnosnik je izjavio da je, nakon odluke na političkoj razini, pomoć prošla preko prijelaza Kerem Shalom , što je u potpunosti u skladu s potpisanim sporazumom .

Rekao je da će prijelaz Rafah između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljnjega, izvijestio je The Times of Israel.

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su u nedjelju da su pokrenule niz napada na ciljeve Hamasa u južnom Pojasu Gaze kao odgovor na ” teška kršenja ” primirja .

Istovremeno, Izrael je najavio obustavu isporuka humanitarne pomoći Gazi do daljnjega, a taj potez izravno je povezan s eskalacijom sukoba.

Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa stupio je na snagu 10. listopada , a kao dio sporazuma, pokret je oslobodio 20 talaca koje je držao u Gazi od 7. listopada 2023. Palestinski ured za medije i pitanja zatvorenika potvrdio je da su izraelske vlasti, u skladu sa sporazumom, oslobodile 1718 zatvorenika iz Pojasa Gaze, kao i 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne ili višegodišnje kazne.

Hamas nastavlja vraćati Izraelu posmrtne ostatke talaca koji su umrli u zatočeništvu. Prema sporazumu, palestinska strana dužna je vratiti svih preostalih 28 tijela, ali do sada je vraćeno i identificirano samo 12 tijela talaca.


