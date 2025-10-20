Izrael popustio pod pritiskom; Otvoren granični prelaz ka Gazi, stiže humanitarna pomoć

Dužnosnik je izjavio da je, nakon odluke na političkoj razini, pomoć prošla preko prijelaza Kerem Shalom , što je u potpunosti u skladu s potpisanim sporazumom .

Rekao je da će prijelaz Rafah između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljnjega, izvijestio je The Times of Israel.

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su u nedjelju da su pokrenule niz napada na ciljeve Hamasa u južnom Pojasu Gaze kao odgovor na ” teška kršenja ” primirja .

Istovremeno, Izrael je najavio obustavu isporuka humanitarne pomoći Gazi do daljnjega, a taj potez izravno je povezan s eskalacijom sukoba.

Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa stupio je na snagu 10. listopada , a kao dio sporazuma, pokret je oslobodio 20 talaca koje je držao u Gazi od 7. listopada 2023. Palestinski ured za medije i pitanja zatvorenika potvrdio je da su izraelske vlasti, u skladu sa sporazumom, oslobodile 1718 zatvorenika iz Pojasa Gaze, kao i 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne ili višegodišnje kazne.

Hamas nastavlja vraćati Izraelu posmrtne ostatke talaca koji su umrli u zatočeništvu. Prema sporazumu, palestinska strana dužna je vratiti svih preostalih 28 tijela, ali do sada je vraćeno i identificirano samo 12 tijela talaca.

