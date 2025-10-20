Svijet

Turska vojska već na terenu? Ankara sve dublje u Gazi FOTO

Objavljeno prije 1 sat

Sadržaj druge faze sporazuma između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Katara još nije poznat javnosti, ali ono što je jasno jest da Turska već ima vidljivu prisutnost u Pojasu Gaze.

U Gazi je na danas objavljenim fotografijama viđena inženjerijska oprema s turskim zastavama , što se tumači kao znak Ankarine uključenosti u obnovu uništene enklave.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ranije je upozorio da će Izrael “platiti visoku cijenu” ako prekrši dogovoreni prekid vatre i nastavi vojne operacije. Analitičari smatraju da Turska pojačava svoje aktivnosti u Pojasu Gaze kroz humanitarne i infrastrukturne projekte.

Američki izaslanik Steve Witkoff rekao je za 60 Minutes da obnova Gaze košta oko 50 milijardi dolara te da se očekuje brzo prikupljanje sredstava.

„Postoje vlade na Bliskom istoku koje žele sudjelovati u financiranju, uz doprinose europskih zemalja“, rekao je Witkoff, dodajući da će uskoro biti osnovano Vijeće za mir koje će nadgledati projekte obnove.

Naglasio je da će surađivati ​​s izvođačima radova iz različitih zemalja regije, jer “regionalna podrška i lokalno iskustvo igraju ključnu ulogu u procesu obnove”.

U Izraelu su izrazili protivljenje prisutnosti turskih radnika u Gazi, dok su obitelji izraelskih vojnika koji se još uvijek vode kao nestali izrazile nezadovoljstvo što su ove dvije zemlje (Turska i Katar) uključene u mirovni okvir.

Međutim, tijekom vikenda, izraelske snage izvele su niz smrtonosnih zračnih napada u Gazi i prekršile primirje nakon što su, prema njihovim riječima, borci Hamasa ubili dva izraelska vojnika.

Podsjećamo, rat između Izraela i Hamasa , prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, do sada je odnio više od 68.000 palestinskih života. Dana 7. listopada 2023. borci Hamasa ubili su oko 1200 ljudi, uglavnom civila, i oteli 251 osobu, što je izazvalo sukob.


