Turska vojska već na terenu? Ankara sve dublje u Gazi FOTO

U Gazi je na danas objavljenim fotografijama viđena inženjerijska oprema s turskim zastavama , što se tumači kao znak Ankarine uključenosti u obnovu uništene enklave.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ranije je upozorio da će Izrael “platiti visoku cijenu” ako prekrši dogovoreni prekid vatre i nastavi vojne operacije. Analitičari smatraju da Turska pojačava svoje aktivnosti u Pojasu Gaze kroz humanitarne i infrastrukturne projekte.

Američki izaslanik Steve Witkoff rekao je za 60 Minutes da obnova Gaze košta oko 50 milijardi dolara te da se očekuje brzo prikupljanje sredstava.

A telling sign of Gaza’s state: who’s clearing rubble (a fraction of what’s needed) – From the UN to Turkey, with Qatar, Egypt, even (Hamas still on paper) linked municipalities. Hamas acts like a militia – no real civilian authority. Anyone strong enough steps in pic.twitter.com/wFrw4eZi3l — Nurit Yohanan (@nurityohanan) October 20, 2025

„Postoje vlade na Bliskom istoku koje žele sudjelovati u financiranju, uz doprinose europskih zemalja“, rekao je Witkoff, dodajući da će uskoro biti osnovano Vijeće za mir koje će nadgledati projekte obnove.

Naglasio je da će surađivati ​​s izvođačima radova iz različitih zemalja regije, jer “regionalna podrška i lokalno iskustvo igraju ključnu ulogu u procesu obnove”.

U Izraelu su izrazili protivljenje prisutnosti turskih radnika u Gazi, dok su obitelji izraelskih vojnika koji se još uvijek vode kao nestali izrazile nezadovoljstvo što su ove dvije zemlje (Turska i Katar) uključene u mirovni okvir.

Međutim, tijekom vikenda, izraelske snage izvele su niz smrtonosnih zračnih napada u Gazi i prekršile primirje nakon što su, prema njihovim riječima, borci Hamasa ubili dva izraelska vojnika.

Podsjećamo, rat između Izraela i Hamasa , prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, do sada je odnio više od 68.000 palestinskih života. Dana 7. listopada 2023. borci Hamasa ubili su oko 1200 ljudi, uglavnom civila, i oteli 251 osobu, što je izazvalo sukob.

