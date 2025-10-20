Svijet

Vlasti Gaze: Izrael prekršio primirje 80 puta, od primirja ubijeno 97 Palestinaca

4.9K  
Objavljeno prije 1 sat

Kancelarija za medije Vlade Gaze saopćila je da su izraelski napadi od 10. oktobra, kada je stupilo na snagu primirje, ubili najmanje 97 Palestinaca.

U izjavi se navodi da je dokumentovano 80 kršenja primirja, što, prema njihovim riječima, predstavlja očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

“Ova kršenja obuhvataju direktnu vatru na civile, namjerno granatiranje i ciljanje, upotrebu istovremenih vazdušnih napada te hapšenje većeg broja civila”, stoji u saopćenju,piše N1

“Ove prakse odražavaju kontinuirani agresivni pristup okupatora, njegovu jasnu želju za eskalacijom na terenu i stalnu žeđ za krvlju i ubijanjem”.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je u međuvremenu da su tijela 57 osoba u posljednja 24 sata dopremljena u bolnice širom obalnog pojasa.

Od oktobra 2023. godine, najmanje 68.216 ljudi je ubijeno, a 170.361 ranjeno u izraelskim napadima širom Gaze.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh