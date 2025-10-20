Vlasti Gaze: Izrael prekršio primirje 80 puta, od primirja ubijeno 97 Palestinaca

U izjavi se navodi da je dokumentovano 80 kršenja primirja, što, prema njihovim riječima, predstavlja očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

“Ova kršenja obuhvataju direktnu vatru na civile, namjerno granatiranje i ciljanje, upotrebu istovremenih vazdušnih napada te hapšenje većeg broja civila”, stoji u saopćenju,piše N1

“Ove prakse odražavaju kontinuirani agresivni pristup okupatora, njegovu jasnu želju za eskalacijom na terenu i stalnu žeđ za krvlju i ubijanjem”.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je u međuvremenu da su tijela 57 osoba u posljednja 24 sata dopremljena u bolnice širom obalnog pojasa.

Od oktobra 2023. godine, najmanje 68.216 ljudi je ubijeno, a 170.361 ranjeno u izraelskim napadima širom Gaze.

Facebook komentari