Šta se to srušilo na Zemlju? Tajanstveni objekat pao s neba, vlasti i dalje ne znaju o čemu je riječ

Objekat je otkriven u subotu oko 14:00 sati u blizini rudarskog područja, dok je najbliža naseljenost, mali grad Newman, udaljen oko 30 kilometara.

Osoblje na rudarskom sajtu primijetilo je da objekat još uvijek tinja na rijetko korištenom pristupačnom putu, a vlasti rade na pretpostavci da je objekat mogao pasti iz svemira. Hitne službe su odmah obaviještene, a područje je ubrzo zatvoreno.

Prvobitne procjene ukazuju na to da je objekt izrađen od ugljičnih vlakana i da bi mogao biti kompozitno obloženi pritisni rezervoar ili raketni rezervoar. Ove sumnje ukazuju na to da bi moglo biti riječ o svemirskom otpadu, prenosi Novi.

Australski ured za sigurnost transporta (ATSB) potvrdio je da objekat nije dio komercijalnog aviona. Fotografije podijeljene od strane vlasti prikazuju objekat kako gori na crvenoj pustinjskoj zemlji, dok druge slike prikazuju njegov sagorjeli ostatak nakon što je vatra ugašena, piše Daily Mail.

Objekat, koji je velik i crn, sličan je drugim poznatim ostacima svemirskih objekata koji su ušli u atmosferu, kazali su iz policije Zapadne Australije u saopštenju.

“Dalja tehnička procjena bit će provedena od strane inženjera iz Australske svemirske agencije kako bi se pomoglo u identifikaciji prirode i izvora objekta”, navodi se u saopštenju.

Policija Zapadne Australije vodi istragu u saradnji s operatorima rudarskog sajta, a među uključenim agencijama su i Australska svemirska agencija, DFES i drugi relevantni subjekti.

Policija je također potvrdila da u ovom trenutku nema opasnosti po javnu sigurnost, a objekat je osiguran.

Iako priroda objekta još uvijek nije potvrđena, slučaj je izazvao veliko interesovanje, podsjećajući na ranije prijave o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) širom zemlje.

U 2023. godini, na zapadnoj obali Australije, pronađen je veliki komad svemirskog otpada koji je najvjerovatnije potekao iz indijskog svemirskog programa. Također, 2022. godine, australski građani su svjedočili ogromnoj vatrenoj kugli koja je preletjela južni dio zemlje, a stručnjaci su kasnije potvrdili da je riječ o ostatku satelita ruskog EKS sistema za rano upozorenje o balističkim raketama.

Facebook komentari