Nokaut u jednom udarcu! Zelenski obrisao pod Putinom i Orbanom, sve i svašta je iznio u javnost! Cijeli svijet zanijemio!

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je danas da je spreman da se pridruži najavljenom samitu u Budimpešti između predsjednika SAD Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina, ističući da je potrebno izvršiti veći pritisak na Kremlj kako bi se okončao rat u Ukrajini.

Tramp je, nakon razgovora s Putinom, najavio drugi krug mirovnih razgovora u Budimpešti, a Zelenski je u intervjuu za američki NBC potvrdio da je spreman da prisustvuje tom samitu.

“Ako zaista želimo pravičan i trajan mir, obe strane moraju biti uključene. Kako možemo da postignemo dogovor o nama bez nas?”, istakao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je izjavio da je “dobro što Tramp nije rekao ‘ne'” kada je riječ o isporuci američkih raketa Tomahavk Ukrajini, ali je dodao da predsjednik SAD “za sada nije rekao ni ‘da'”.

“Putin je sličan Hamasu, ali je jači”, rekao je Zelenski, dodajući da je ruska vojska druga po snazi u svijetu i da je zato “neophodan veći pritisak”.

Ukrajinski lider je izrazio nadu da bi isporuka raketa Tomahavk mogla da promeni tok rata, ali je napomenuo da se za sada to nije dogodilo.

Ruski predsjednik je ranije upozorio da bi slanje tih raketa predstavljalo “novu fazu eskalacije sukoba”.

“Putin se boji da će SAD isporučiti Tomahavk rakete Ukrajini i mislim da se s pravom plaši da ćemo ih i koristiti”, ocijenio je Zelenski.

Iako je ponovio da Putina smatra “teroristom”, Zelenski je naglasio da je otvoren za direktni susret s ruskim predsjednikom, ali samo pod uslovima koji vode ka miru, a ne, kako je rekao, “pod bombama i dronovima”.

Tokom boravka u SAD, koji se poklopio s pojačanim ruskim napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, Zelenski je ponovio da Ukrajina ne gubi rat, ali da Rusija intenzivira vazdušne udare jer je, kako je rekao, “slaba na frontu”.

“Putin pokušava da izazove energetsku katastrofu ove zime”, istakao je Zelenski.

Nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom, Tramp je na društvenim mrežama poručio da bi Rusija i Ukrajina trebalo da “stanu tamo gde su sada” i da je vreme za prekid vatre i dogovor.

“Ako želimo da hitno okončamo rat i započnemo mirovne pregovore diplomatskim putem, moramo da ostanemo gdje jesmo, bez dodatnih ustupaka Putinu”, rekao je Zelenski u odgovoru na pitanje da li je spreman na teritorijalne ustupke zarad mira.

“Budimpešta nije dobra lokacija za sastanak o Ukrajini”

Predsjednik Ukrajine je rekao da ideja o mogućem sastanku s predsejdnikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Budimpešti ne bi bila pozitivna za Ukrajinu, jer Mađarska blokira sve inicijative koje idu u korist Ukrajine i dodao da je u planu nabavka 25 sistema “patriot”.

Zelenski je rekao da je tu poruku prenio i specijalnom izaslaniku američkog predsednika Stivu Vitkofu.

“Bilo je mnogo dostojnih opcija – Švajcarska, Austrija, Vatikan, Saudijska Arabija, Katar, Turska. Jer ovde govorimo o miru u Ukrajini, a ne o izborima u Mađarskoj. Ne verujem da premijer koji nas svuda blokira može doneti bilo šta pozitivno ili makar uravnoteženo”, rekao je ukrajinski predsjednik.

Dodao je da mađarski premijer Viktor Orban promoviše prorusku retoriku, uključujući tvrdnje o “bezuslovnoj prednosti Rusije u ovom ratu”.

“Kada govorimo o posredovanju, ne mislim da mađarski premijer ima adekvatan pristup toj ulozi. Želim da podsetim da, kada je putovao u Rusiju, Kinu i SAD pokušavajući da ojača svoj politički uticaj, mi smo jasno rekli da mu nismo davali nikakva ovlašćenja. Njegovi pokušaji nisu dali rezultate, što je od početka bilo jasno”, rekao je Zelenski.

Govoreći o Budimpeštanskom memorandumu iz 1994. godine, kojim su velike sile garantovale teritorijalni integritet Ukrajine u zamenu za odustajanje od nuklearnog oružja, Zelenski je podsetio da taj dokument nije bio efikasan i dodao da je na to podsetio i Trampa.

Ipak, Tramp, prema Zelenskom, vidi “mađarski format” kao mogući naredni korak koji bi, kako veruje, mogao doneti rezultate, uključujući prekid rata.

“Dijelimo optimizam s predsednikom Trampom, ako to vodi ka okončanju rata. Posle više od dva sata razgovora s njim i njegovim timom, moj utisak je da je njegov stav da linija fronta ostaje tamo gde jeste, što može biti pozitivan signal, ukoliko sve strane to razumeju”, rekao je Zelenski.

Zelenski je takođe naglasio i da je tokom posete Vašingtonu razgovarao o mogućnosti potpisivanja ugovora za nabavku 25 američkih sistema protivvazdušne odbrane “patriot”, koje bi Ukrajina dobijala u etapama tokom narednih godina.

Kako je naveo, taj broj sistema tražile su Vazduhoplovne snage Ukrajine, ali isporuke neće biti trenutne zbog velike potražnje i postojećih narudžbina drugih zemalja.

Dodao je da u ključnim zemljama članicama NATO postoje “patriot” sistemi koji formalno pripadaju SAD i da Ukrajina može dobiti te sisteme ako postoji politička podrška Vašingtona.

Planirano je da sredstva za nabavku 25 sistema budu obezbeđena delom iz korišćenja zamrznute ruske imovine, a finansijska osnova za ovaj plan je, kako je rekao, već pripremljena, piše espreso.

