“VOLODIMIRE, PUTIN ĆE TE UNIŠTITI AKO…”! Trump psovao, prijetio i ponižavao na sastanku sa Zelenskim

Donald Tramp je pozvao Volodimira Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje rata tokom napetog sastanka u Bijeloj kući u petak, upozorivši da je Vladimir Putin rekao da će “uništiti” Ukrajinu ako se ne složi, piše espreso.

Sastanak Trampa i Zelenskog više puta se pretvorio u „raspravu uz povike“, pri čemu je Tramp, prema navodima ljudi upoznatih sa situacijom, „stalno psovao“.

Ti izvori dodaju da je američki predsjednik odbacio mape linije fronta u Ukrajini, insistirao da Zelenski preda cijeli region Donbasa Putinu, i više puta ponavljao stavove koje je ruski lider iznio u razgovoru s njim dan ranije.

Iako je Tramp kasnije podržao zamrzavanje trenutnih linija fronta, napeti sastanak pokazao je nepredvidivu prirodu njegovog stava o ratu i spremnost da podrži maksimalističke zahtjeve Vladimira Putina.

Tramp ponovo ponizio Zelenskog?

Sastanak Trampa i Zelenskog održan je u trenutku kada je američki predsjednik pokrenuo novu inicijativu za okončanje rata u Ukrajini, nakon što je postignuto primirje između Izraela i Hamasa.

Zelenski i njegov tim su došli u Bijelu kuću s nadom da će ubijediti Trampa da im isporuči dalekometne krstareće rakete Tomahavk, ali je američki predsjednik to odbio.

Napeta atmosfera podsjećala je na sličan sukob na sastanku u februaru, kada su Tramp i potpredsjednik Džej Di Vens kritikovali Zelenskog zbog, kako su rekli, „nedostatka zahvalnosti prema SAD“.

Tokom sastanka u petak, Tramp je, prema navodima evropskih zvaničnika upoznatih sa razgovorima, usvojio mnoge Putinove argumente gotovo doslovno, čak i kada su bili u suprotnosti s njegovim sopstvenim izjavama o ruskim slabostima.

Bacao mape Ukrajine

Prema riječima jednog evropskog zvaničnika, Tramp je rekao Zelenskom da mu je Putin kazao kako je sukob „specijalna operacija, a ne rat“, dodajući da ukrajinski lider mora da postigne dogovor ili će biti uništen.

Zvaničnik navodi da je Tramp upozorio Zelenskog da gubi rat, rekavši: „Ako [Putin] to bude htio, uništiće te.“

U jednom trenutku, Tramp je bacio ukrajinske mape bojišta na stranu, rekavši da mu je „dosta“ gledanja istih mapa linije fronta iznova i iznova.

„Ova crvena linija – ja ni ne znam gdje je to. Nikad nisam bio tamo,“ rekao je Tramp, prema navodima izvora.

Zvaničnik dodaje da je Tramp rekao da ruska ekonomija „odlično funkcioniše“, što je u oštroj suprotnosti s njegovim nedavnim javnim izjavama u kojima je tvrdio da Putin treba da pristane na pregovore jer mu je „ekonomija pred kolapsom“.

Bijela kuća i kancelarija ukrajinskog predsjednika nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.

“Putin će uzeti nešto”

Tramp je za Fox News u nedelju izjavio da je siguran da može da obezbjedi kraj sukoba, dodajući da će Putin „uzeti nešto, jer je osvojio određenu teritoriju“.

Putin je u četvrtak iznio novi predlog Trampu po kojem bi Ukrajina predala dijelove istočnog Donbasa koje još uvijek kontroliše, u zamenu za manje teritorije u južnim regionima Hersona i Zaporožja.

Ruski prijedlog predstavlja blago ublaženu verziju onog koji je Putin izneo na poslednjem sastanku s Trampom na Aljasci u avgustu, gdje je rekao da bi pristao na zamrzavanje linije fronta ako Ukrajina preda Donbas.

I taj sastanak završio se napeto nakon što je Putin odbio Trampov zahtjev za trenutnim prekidom vatre i dugo govorio o srednjovekovnoj ukrajinskoj istoriji, što je navelo SAD da razmotre povećanje vojne pomoći Kijevu, uključujući i isporuku raketa Tomahavk.

Međutim, predaja preostalog dijela Donbasa koji je još pod ukrajinskom kontrolom nije prihvatljiva opcija za Ukrajinu, jer bi time Moskvi prepustila teritoriju koju nije uspela da potpuno zauzme više od decenije, uprkos naporima od početka invazije 2022. godine.

Ruske snage su imale teškoće da zadrže teritorije u Hersonu i Zaporožju koje je Putin ponudio zauzvrat, i nisu ostvarile gotovo nikakav napredak na tim frontovima od 2022.

„Predati Donbas Rusiji bez borbe je neprihvatljivo za ukrajinsko društvo, a Putin to zna,“ rekao je Oleksandr Merežko, predsjednik odbora za spoljne poslove ukrajinskog parlamenta.

On je dodao da Putin takav prijedlog možda namjerno iznosi kako bi izazvao podjele unutar Ukrajine i narušio jedinstvo.

„Nije riječ o dobijanju više teritorije za Rusiju,“ rekao je Merežko. „Riječ je o tome kako da nas uništi iznutra.“

Trampovo ratoborno ponavljanje Putinove retorike u petak ugasilo je nade mnogih evropskih saveznika Ukrajine da bi on mogao biti uvjeren da poveća podršku Kijevu.

Ta nada se pojavila nakon što je Tramp posljednjih nedjelja izrazio frustraciju zbog Putinovog odbijanja da ozbiljno učestvuje u bilateralnim mirovnim pregovorima sa Zelenskim.

Tri druga evropska zvaničnika upoznata s razgovorima u Beloj kući potvrdila su da je Tramp veći dio sastanka proveo držeći lekcije Zelenskom, ponavljajući Putinove argumente o sukobu i pozivajući ga da prihvati ruski prijedlog.

„Zelenski je bio vrlo negativan nakon sastanka,“ rekao je jedan od zvaničnika, dodajući da su evropski lideri „ne optimistični, već pragmatični“ u planiranju narednih koraka.

U izjavi datoj u nedelju, Zelenski je rekao da su „potrebni odlučni koraci Sjedinjenih Država, Evrope i zemalja G20 i G7“ kako bi se rat okončao.

