Tramp zaprijetio ukidanjem američke pomoći i subvencija Kolumbiji, nazvao predsjednika Petra narkobosom

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u nedjelju da će obustaviti svu američku pomoć i subvencije Kolumbiji, optuživši predsjednika Gustava Petra da nadgleda masovnu proizvodnju droga i ne uspijeva obuzdati krijumčarenje narkotika.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Tramp je nazvao Petra ilegalnim vođom narkoindustrije koji je dozvolio uzgoj narkotika na velikim i malim poljima širom Kolumbije, uprkos, kako je naveo, velikim isplatama i subvencijama iz SAD-a.

– Od danas, te isplate ili bilo koji drugi oblik plaćanja ili subvencija više neće biti isplaćivani Kolumbiji – napisao je Tramp, dodajući da proizvodnja droga u toj južnoameričkoj zemlji potiče smrt, uništenje i haos u Sjedinjenim Državama.

Tramp je također opisao Petra kao nepopularnog lidera s niskim rejtingom i upozorio da, ako Kolumbija ne poduzme mjere za zaustavljanje uzgoja droga, Sjedinjene Države će to učiniti umjesto njega, i to neće biti “urađeno lijepo”.

Napetosti između dvije zemlje pojačale su se nakon niza američkih napada u karipskim vodama, za koje Washington tvrdi da su usmjereni na osumnjičene narkodilere.

Predsjednik Petro objavio je na društvenoj mreži X da je u posljednjem napadu ubijen Alehandro Caranza, ribar koji, prema njegovim riječima, nije imao nikakve veze s trgovinom drogom, te da je time prekršen suverenitet Kolumbije. Naveo je da je brod bio u kvaru, s aktiviranim signalom za pomoć i ugašenim motorom, te zatražio objašnjenje od Vašingtona.

