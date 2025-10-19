Svijet

Uz posredovanje Katara i Turske: Afganistan i Pakistan iznenada zaustavili sukobe

Objavljeno prije 31 minuta

U Dohi je dogovoren je trenutni prekid vatre i novi mehanizmi za trajnu stabilnost.

Afganistan i Pakistan dogovorili su trenutni prekid vatre na pregovorima u Dohi, objavilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju.

Tokom pregovora koji su započeli u subotu u Dohi, “dvije su se strane dogovorile o trenutnom prekidu vatre i uspostavljanju mehanizama za učvršćivanje trajnog mira i stabilnosti”, objavilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova u izjavi objavljenoj u nedjelju na X-u.

Uvjeti sporazuma nisu objavljeni, ali će između afganistanskih i pakistanskih dužnosnika uslijediti sastanci kako bi se osigurala njegova provedba.

Pakistanski ministar obrane **Khawaja Asif** nešto kasnije je potvrdio da je postignut sporazum o prekidu vatre i rekao da će se dvije strane ponovno sastati u Istanbulu 25. oktobra, prenosi Hina.


