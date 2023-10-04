Svijet

Adenski zaljev: Tanker u plamenu, pogođen nepoznatim, preciznim projektilom

14.8K  
Objavljeno prije 1 sat

Britanska vojska izjavila je da se brod zapalio u Adenskom zaljevu kod obale Jemena nakon što ga je pogodila raketa, a posada se navodno pripremala napustiti brod.

Incident se dogodio usred pojačanih napada jemenskih pobunjenika Hutija na brodove koji prolaze koridorom Crvenog mora , izvijestila je Associated Press. Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) izdao je upozorenje, navodeći da se incident dogodio oko 210 kilometara istočno od Adena.

“Brod je pogođen nepoznatim projektilom , što je izazvalo požar. Vlasti istražuju”, navodi se u izjavi UKMTO-a.

Pomorska sigurnosna tvrtka Ambri opisala je plovilo kao tanker pod kamerunskom zastavom koji plovi iz Sohara u Omanu za Džibuti .


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh