Adenski zaljev: Tanker u plamenu, pogođen nepoznatim, preciznim projektilom

Incident se dogodio usred pojačanih napada jemenskih pobunjenika Hutija na brodove koji prolaze koridorom Crvenog mora , izvijestila je Associated Press. Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) izdao je upozorenje, navodeći da se incident dogodio oko 210 kilometara istočno od Adena.

“Brod je pogođen nepoznatim projektilom , što je izazvalo požar. Vlasti istražuju”, navodi se u izjavi UKMTO-a.

Pomorska sigurnosna tvrtka Ambri opisala je plovilo kao tanker pod kamerunskom zastavom koji plovi iz Sohara u Omanu za Džibuti .

UKMTO WARNING 036-25 – ATTACK – 18 OCT 25 Click here to view the full Advisory⤵️https://t.co/yo0ifPJJjr#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/BhoVg5rLs7 — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 18, 2025

