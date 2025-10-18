Svijet

Požar izbio na glavnom međunarodnom aerodromu u Bangladešu, obustavljeni letovi

Objavljeno prije 2 sata

Desetine jedinica vatrogasaca, vojske i mornarice u borbi za gašenje požara u skladišnom dijelu aerodroma

U skladišnom dijelu glavnog međunarodnog aerodroma “Hazrat Shahjalal” u glavnom gradu Bangladeša u subotu je izbio veliki požar, obustavivši sve letove i operacije slijetanja.

Ogroman dim je zahvatio područje, posebno u teretnom dijelu, gdje se uglavnom skladišti uvozna roba.

U gašenju požara učestvuje 36 vatrogasnih jedinica, a angažirane su i dodatne snage iz susjednih gradova.

Pridružili su im se i vojska i mornarica Bangladeša, zajedno s dva voda Granične straže.

Prema izvještajima lokalne televizije, povrijeđeno je više ljudi, uključujući vatrogasce.

Lokalni TV Channel24 javlja da se ogromna količina odjeće, zajedno s drugom robom, nalazila u teretnom dijelu.

Čule su se i eksplozije hemikalija u limenkama, što je pojačalo požar.

Subotnji incident dogodio se samo nekoliko dana nakon što su ove sedmice izbila dva velika požara u dvije fabrike u Daki i lučkom gradu Čatogramu, uključujući fabriku odjeće u naselju Mirpur u Daki u kojoj je poginulo najmanje 16 ljudi, te još jedan u Zoni za preradu izvoza u Čatogramu.


