Hamas traži primjenu dogovorenog primirja u Gazi

Iako su borbe u Gazi uglavnom prestale zahvaljujući mirovnom planu koji podržavaju SAD, Egipat, Katar i Turska, dalji napredak koči spor oko predaje tijela poginulih talaca. Izrael optužuje Hamas za odugovlačenje tog procesa.

Izraelske vlasti su u četvrtak najavile pripreme za ponovno otvaranje prelaza Rafah s Egiptom, ali bez tačnog datuma. U međuvremenu, obje strane se međusobno optužuju za kršenja primirja.

Ostali neriješeni elementi plana uključuju razoružanje militantnih grupa i buduće upravljanje Gazom,pišu Vijesti

Hamas tvrdi da ostaje posvećen sporazumu i predaji tijela preostalih talaca, ali da je za to potrebno dodatno vrijeme.

