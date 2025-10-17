Svijet

Hamas traži primjenu dogovorenog primirja u Gazi

Objavljeno prije 1 sat

Hamas je u petak pozvao međunarodne posrednike da izvrše pritisak za sprovođenje narednih koraka u okviru primirja u Gazi, uključujući otvaranje granica, dopremu humanitarne pomoći, početak obnove, uspostavu administracije i potpuno povlačenje izraelskih snaga.

 People walk amid collapsed buildings along Saftawi street in Jabalia in the northern Gaza Strip on February 5, 2025 during a ceasefire deal in the war between Israel and Hamas. Palestinian militant group Hamas lashed out on February 5, at President Donald Trump's shock proposal for the United States to take over the Gaza Strip and resettle its people in other countries, seemingly whether they want to leave or not. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

Iako su borbe u Gazi uglavnom prestale zahvaljujući mirovnom planu koji podržavaju SAD, Egipat, Katar i Turska, dalji napredak koči spor oko predaje tijela poginulih talaca. Izrael optužuje Hamas za odugovlačenje tog procesa.

Izraelske vlasti su u četvrtak najavile pripreme za ponovno otvaranje prelaza Rafah s Egiptom, ali bez tačnog datuma. U međuvremenu, obje strane se međusobno optužuju za kršenja primirja.

Ostali neriješeni elementi plana uključuju razoružanje militantnih grupa i buduće upravljanje Gazom,pišu Vijesti

Hamas tvrdi da ostaje posvećen sporazumu i predaji tijela preostalih talaca, ali da je za to potrebno dodatno vrijeme.


