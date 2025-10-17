Očekuju se milioni Amerikanaca na protestima protiv Trumpa

Milioni Amerikanaca očekuju se na ulicama širom zemlje u znak protesta protiv politike predsjednika Donalda Trumpa, u sklopu masovnih demonstracija koje organizira pokret “No Kings”.Ovaj savez više od 300 organizacija organizovao je preko 2.600 protesta u svim saveznim državama, uključujući velike gradove poput New Yorka, San Francisca, Washingtona, Bostona, Chicaga, Atlante i New Orleansa.

Prethodni skup održan 14. juna, na dan Trumpovog rođendana, privukao je ogromne mase dok je predsjednik organizovao vojnu paradu u Washingtonu.

Organizatori ističu da žele poslati poruku da su Sjedinjene Države zemlja jednakih, vladavine prava i demokratije.

“Nećemo biti ušutkani,” poručila je Deirdre Schifeling iz Američke unije za građanske slobode (ACLU),pišu Vijesti

Leah Greenberg iz organizacije Indivisible osudila je slanje Nacionalne garde u gradove i progone političkih protivnika: “Nećemo se povući pred prijetnjama.”

Predsjednica Sindikata nastavnika, Randi Weingarten, izjavila je da se bore za budućnost demokratije: “Ne idemo nazad.”

Pokret “No Kings” širi se i van SAD-a, s najavljenim skupovima u Torontu, Vancouveru i Ottawi u Kanadi.

Facebook komentari