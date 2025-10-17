Zarazne bolesti u Gazi izmiču kontroli

Bilo da je riječ o meningitisu, dijareji ili respiratornim infekcijama – suočavamo se s ogromnim izazovima”, izjavila je za AFP Hanan Balkhy, regionalna direktorica WHO-a.

WHO je od početka primirja pojačala isporuke medicinskih zaliha, a više od 220 paleta osnovnih lijekova i potrepština poslano je zdravstvenim ustanovama širom Gaze, uz zahvalnost Evropskoj uniji za podršku.U četvrtak je Izrael vratio tijela 30 Palestinaca, prema sporazumu o primirju koji predviđa razmjenu za preminule izraelske državljane.

Iako je stanovništvo dočekalo prestanak bombardovanja, život u Gazi ostaje dramatičan,pišu Vijesti

“Nema vode – ni čiste, ni slane, nema hrane, nema pića, ništa. Sve što je ostalo je ruševina”, kaže Mustafa Mahram, koji se vratio u Gazu nakon primirja.

