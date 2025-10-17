VELIKI PLAN ZELENSKOG PROPAO KAO ŽETON U “5 DO 12”: Pazite samo šta se odigralo juče, odmah se oglasio Orban!

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je sinoć da je razgovarao telefonom sa američkim predsJednikom Donaldom Trampom, te da su pripreme za sastanak lidera Rusije i SAD u Mađarskoj počele.

“Mađarska je ostrvo mira”, napisao je Orban na Iksu.

Portparol mađarske Vlade Zoltan Kovač izjavio je da je Budimpešta zadovoljna što je domaćin istorijskog sastanka ruskog i američkog predsJednika.

“Donald Tramp će se sastati sa predsjednikom Putinom u Budimpešti. Odlične vesti za miroljubive nacije”, rekao je Kovač na Iksu.

Orban je jutros u intervjuu za Radio Košut najavio da će u toku prepodneva razgovarati sa Putinom.

Šta se dešavalo juče

Vijest o jučerašnjem telefonskom razgovoru američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, tokom kojeg su se dogovorili da će se uskoro lično sastati kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini, svakako je neprijatno iznenadila Kijev.

Predsjednik Volodimir Zelenski polagao je velike nade u dodatnu američku vojnu pomoć – u rakete “tomahavk”, kojima bi mogao da gađa duboko unutar ruske teritorije.

Zelenski je u juče stigao u Vašington i djelovalo je da vjeruje kako stvari idu u njegovu korist pred sastanak s Trampom, koji će se održati danas. Govorilo se optimistično – da Tramp počinje da posmatra svijet “ukrajinskim očima”, što bi bio veliki preokret u odnosu na onaj neprijatni susret u Ovalnoj sobi u februaru, kada je Tramp Zelenskog optužio da se “kocka s Trećim svjetskim ratom”.

Postojala je nada da će sastanak, koji će se danas održati, konačno doneti ono što Ukrajina već dugo traži – Trampovu saglasnost za kupovinu dalekometnih projektila “tomahavk”. Međutim, dvoiposatni telefonski razgovor Trampa i Putina, koji se dogodio dok je Zelenski bio na letu ka Sjedinjenim Američkim Državama, ukrao je trenutak koji se dugo pripremao, analizira BBC, piše espreso.

