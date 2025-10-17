“Terorista i kukavica, uplašio se…” Zelenski opleo po Putinu čim je kročio u Vašington, samo nizao gadne riječi, au

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Vašington na zakazani sastanak u Bijeloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Zelenski i Tramp će pregovarati o isporuci “tomahavk” raketa i tim povodom se oglasio zbog Putinove prijetnje Trampu zbog tih projektila, piše espreso.

Ruski predsjednik je inicirao večerašnji telefonski razgovor sa američkim kolegom i otkrio mu je crvene linije Rusije. Kako je objasnio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, Putin je rekao da bi isporuka “tomahavk” raketa značajno unazadila odnose Rusije i Amerike.

To je i bio povod da se Zelenski oglasi čim je sleteo u Vašington. Ismeva Putina u svojoj objavi na društvenoj mreži “X”, poredi ga sa Hamasom, naziva ga “kukavicom” jer “Moskva želi da pregovara čim se spominju tomahavk rakete”.

“Već sam u Vašingtonu. Danas ću imati sastanke sa važnim zvaničnicima kompanija iz sektora odbrane. Za sutra je zakazan sastanak sa predsjednikom Trampom, očekujemo da se nastavi ‘momentum’ rješavanja sukoba, nalik situaciji na Bliskom istoku.

Putin nije hrabriji od Hamasa ili nekog drugog teroriste. Jezik sile i pravde će se okrenuti protiv Ruske Federacije.

Već možemo da vidimo da Moskva žuri da pregovara i da se dijalog nastavi čim se spominje isporuka ‘tomahavk’ raketa. Nema alternative za mir, ključno je da se obezbede bezbednosne garancije od ruskih napada”, naveo je Zelenski.

Da podsjetimo, odnosi dvojice predsednika su navodno zahladneli uprkos sastanku na Aljasci koji je održan u avgustu ove godine. Tramp nije čestitao rođendan Putinu što je među vojnim analitičarama i zvaničnicima okarakterisano kao znak zahlađenja odnosa.

Prvi sastanak Trampa i Zelenskog u Beloj kući održan je 28. februara ove godine i prošao je katastrofalno zbog svađe koja je izbila. Zelenski je na kraju izbačen iz Bijele kuće.

