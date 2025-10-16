Ubijen načelnik Generalštaba jemenskih Huta: Izrael će biti kažnjen

Jemenski Huti u četvrtak su javili da je njihov načelnik Generalštaba Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari, jedan od najviših vojnih zvaničnika grupe koju podržava Iran, ubijen “dok je obavljao svoje dužnosti”.

Bez direktnog optuživanja Izraela za njegovo ubistvo, Huti su naveli da sukob s Izraelom nije završio.

– Izrael će dobiti svoju odvraćajuću kaznu za zločine koje je počinio – saopćila je grupa,pišu Vijesti

Huti su ispalili projektile prema Izraelu, u onome što su nazvali aktima solidarnosti s Palestincima u Gazi, od kojih je većina presretnuta.

Izrael je odgovorio napadima na područja Jemena pod kontrolom Huta, prenosi Reuters.

Facebook komentari