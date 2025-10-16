Njemačka uvodi “aktivnu penziju”: 2.000 eura mjesečno onima koji nastave da rade

Riječ je o mjeri kojom savezna vlada želi da zadrži iskusne radnike na tržištu rada i ublaži hroničan nedostatak radne snage. Ministar rada Bärbel Bas opisala je Aktivrente kao “jednostavan i fer podsticaj” za sve koji žele dobrovoljno da nastave da rade i nakon zvanične starosne granice za penziju, prenose Nezavisne.

„Svako ko želi da radi duže mora imati atraktivne uslove“, poručila je Bas, potvrđujući da će vlada ukinuti zabranu ponovnog zaposlenja kod istog poslodavca, što je do sada onemogućavalo penzionere da se vrate na svoje staro radno mjesto.

„Bilo je kontraproduktivno da oni koji žele da nastave da rade nijesu mogli jednostavno da se vrate kod svog bivšeg poslodavca“, dodala je.

Politički kompromis i povezanost sa reformom socijalne pomoći

Odluka o aktivnoj penziji rezultat je višesatne sjednice koalicionog komiteta koju je vodio kancelar Friedrich Merz, uz prisustvo ministra finansija Larsa Klingbeila, ministarke rada Bas i bavarskog premijera Markusa Södera.

Reforma penzija dogovorena je paralelno sa izmjenama sistema Bürgergeld, njemačke verzije osnovne socijalne pomoći za radno sposobne građane. Cilj je, prema vladi, motivisati povratak na tržište rada, odgovoriti na nedostatak radnika i istovremeno umiriti birače koji traže veću “fer raspodjelu obaveza”.

Kritičari, međutim, upozoravaju da bi reforma mogla pogoršati položaj najugroženijih domaćinstava i ponovo uvesti strožiji sistem koji destimuliše stabilan povratak na posao.

Njemačka prednjači u Evropi

Njemački model, koji predviđa porezno oslobađanje do 2.000 eura mjesečno, spada među najeksplicitnije u Evropskoj uniji.

U većini drugih članica EU, rad nakon penzionisanja stimuliše se nižim poreznim stopama (kao u Švedskoj, gdje stariji od 66 godina imaju povećani poreski odbitak), ili bonifikacijama za odloženo povlačenje penzije (kao u Danskoj kroz tzv. seniorpræmie).

U najvećem dijelu Evrope penzioneri mogu da nastave da rade, ali su njihovi prihodi oporezovani kao i prije, bez posebnih olakšica.

Šta znači za poslodavce i penzionere

Sektori poput inženjeringa, zdravstva, transporta i javne uprave, koji se bore sa nedostatkom stručnog kadra, mogli bi najviše da profitiraju.

Zahvaljujući ukidanju zabrane ponovnog zaposlenja i poreskom oslobađanju, poslodavci će moći da zadrže svoje najiskusnije radnike na fleksibilnim ugovorima i sa manjim opterećenjem troškova, prenosi Investitor.

Za same penzionere, “aktivna penzija” znači mogućnost rada sa skraćenim vremenom, zadržavanje većeg dijela zarade (do 2.000 eura), kao i kombinovanje radnog prihoda sa redovnom penzijom.

Ipak, ostaju otvorena pitanja:

– da li se poresko oslobađanje odnosi na svaku poziciju posebno ili na ukupne prihode,

– kako će biti tretirane doprinose za zdravstveno i penzijsko osiguranje,

– i u kojim slučajevima će se potpuno ukinuti ograničenja za povratak kod prethodnog poslodavca.

