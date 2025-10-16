Otkrivena Putinova mračna taktika: Aktivirao najopasnijeg generala, isjekao STRUJU, cijeli Kijev je u mraku!

Mračna ruska taktika koju Kremlj koristi pred početak svake zime već nekoliko godina, ponovo je aktivirana. Udari na ukrajinsku energetsku mrežu sve su češći, a glavni energetski operater “Ukrenergo” već je morao da uvede vanredna isključenja struje u brojnim regionima. Po svemu sudeći, Vladimir Putin je rešio da maksimalno iskoristi prednost “generala zime”, najokrutnijeg neprijatelja vojnika na istoku.

“Ukrenergo” saopštio je da je bio primoran da uvede vanredna isključenja struje u osam regiona nakon štete na energetskoj infrastrukturi zemlje koju su naneli nedavni ruski napadi.

Vanredna isključenja struje u Ukrajini

– Zbog teške situacije u energetskom sistemu izazvane prethodnim ruskim udarima, sprovedena su vanredna isključenja – navodi se u saopštenju kompanije “Ukrenergo”.

Pogođene su sljedeće ukrajinske oblasti:

Sumska

Harkovska

Poltavska

Dnjepropetrovska

Kirovogradska

Kijevska

Čerkaska

Dopisnici “Kijev posta” koji žive u centru Kijeva, posebno u Pečerskom okrugu, prijavili su da su bili bez struje četiri do pet sati uveče. Pojedini koji žive u Solomjanskom i Ševčenkivskom okrugu takođe su prijavili prekide u snabdevanju vodom od 19 časova pa sve do ponoći.

Sumi jedna od najteže pogođenih oblasti

Kompanija “Ukrenergo” objavila je raspored vanrednih isključenja struje u Sumskoj oblasti, koja je jedna od najteže pogođenih.

U objavi na Telegramu, državna energetska kompanija je saopštila da će vreme i trajanje ovih nestanaka struje biti nemoguće predvidjeti.

To je zato što se rasporedi hitnih isključenja koriste kada je energetski sistem pod velikim opterećenjem kako bi se “odmah smanjila količina energije potrošene iz mreže u veoma kratkom vremenskom periodu”.

Kupci “Ukrenergo” biće obavješteni o vanrednom nestanku struje putem veb stranice i aplikacije E-Svitlo, koju koriste potrošači širom Ukrajine za upravljanje potrošnjom električne energije i računima u domaćinstvu. Ovi vanredni nestanci struje ostaće na snazi dok NPC “Ukrenergo” ne odluči da je bezbjedno ukinuti ograničenja.

– Jedini razlog za primenu bilo kakvih ograničenja je vojna agresija Rusije protiv ukrajinskog naroda i oštećenje energetskih objekata uslijed granatiranja od strane ruske vojske – saopštila je kompanija.

Ukrajinski sjeverni region Sumi, koji se graniči sa Rusijom, suočio se sa višestrukim napadima posljednjih nedjelja.

Rusi aktivirali surovu taktiku, stiže “general zima”

Rusija je intenzivirala napade na energetsku infrastrukturu i železničku mrežu Ukrajine kako se zima približava, što je izazvalo strah da bi milioni ljudi mogli ostati bez struje na niskim temperaturama. Delovi Kijeva i drugih regiona već su prošle nedelje iskusili privremene nestanke struje.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Moskvu da pokušava da “posije haos” ovim udarima, koji su takođe oštetili delove ukrajinskog gasnog sektora.

Tokom oktobra 2025. Rusija je pojačala seriju preciziranih raketnih i dron-napada na civilnu i industrijsku energetsku infrastrukturu u Ukrajini. Napadi imaju velike posledice za snabdevanje električnom energijom i vodom, izazivaju široke isključenja i direktno pogađaju civile i industriju. Ukrajina i međunarodni akteri ocenjuju da cilj nije samo taktičko onesposobljavanje sistema, već i strateško slabljenje otpornosti države i narušavanje javnog morala pred zimsku sezonu.

Masovni napadi 9. i 10. oktobra 2025. pogodili su više oblasti i izazvali prekide napajanja za više od milion domaćinstava.

Najgori scenario, prema ocjeni analitičara, podrazumevao bi nove intenzivne udare koji ciljano pogađaju glavne prenosne trase i gasna polja, što bi dovelo do produženih isključenja i povećanih humanitarnih posljedica u zimskom periodu.

U međuvremenu, Ukrajina nastavlja da cilja rafinerije nafte i gorivnu infrastrukturu u Rusiji napadima dronovima dugog dometa, što je taktika koja je doprinela porastu cena goriva u Rusiji.

Prema najnovijoj proceni, napadi ukrajinskih dronova osakatili su skoro 40 odsto ruskih kapaciteta za rafiniranje nafte, što je izazvalo najgoru nestašicu goriva u zemlji u poslednjih nekoliko decenija.

Od 28. septembra, 38 posto kapaciteta primarne rafinerije, što je jednako 338.000 tona dnevno, bilo je van upotrebe, a proizvodnja benzina je pala za milion tona, što je ostavilo domaće tržište u manjku od oko 20 posto potražnje, piše espreso.

