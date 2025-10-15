Strašne scene u Istanbulu: Autobus uletio na stanicu punu ljudi

U Istanbulu je došlo do teške nezgode, kada je autobus udario u stanicu na kojoj se nalazilo mnogo ljudi.

Mediji pišu da je povrijeđen veliki broj ljudi, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mjesta.Prema pisanju turskih medija, autobus je prvo udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se zakucao direktno u stanicu gdje su građani čekali prevoz.

Na snimku sa lica mjesta vidi se kako povređeni leže na ulici, dok neke na nosilima unose u vozila Hitne pomoći.”Autobus je teško oštećen, bio je pun putnika kada je uletio u stanicu. Ovo je teška nesreća, mnogo je povrijeđenih, ne zna se i dalje tačan broj”, rekli su nadležni, prenosi Telegraf,pišu Vijesti

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.

