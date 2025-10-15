Eruptirao vulkan Lewotobi: Pepeo dosegao visinu 10 kilometara

Indonezijski vulkan Lewotobi Laki-laki eruptirao je u srijedu, izbacivši oblak vulkanskog pepela visoko do 10 kilometara u atmosferu, saopćila je Agencija za vulkanologiju zemlje. Zbog povećane aktivnosti, vlasti su podigle stepen uzbune na najviši nivo.Vulkan, koji se nalazi u provinciji Istočna Nusa Tenggara, eruptirao je u 1:35 ujutro po lokalnom vremenu (18:35 GMT u utorak), a erupcija je trajala oko devet minuta, navodi se u saopćenju Geološke agencije.Druga erupcija zabilježena je u srijedu ujutro u 9:21 sati (01:21 GMT), kada je pepeo izbačen do visine od 8 kilometara, i trajala je oko tri minute.

Šef agencije, Muhammad Wafid, izjavio je da je nivo uzbune podignut još u utorak navečer zbog “značajnog porasta vulkanske aktivnosti” koja je primijećena od ponedjeljka.

Stanovnici koji žive u blizini vulkana trebaju biti na oprezu zbog mogućih vulkanskih bljuzgi ako dođe do obilnih padavina – rekao je Wafid, upozorivši da bi zona u prečniku od šest do sedam kilometara oko vulkana trebala biti ispražnjena.

Evakuacija stanovništva

Avelina Manggota Hallan iz lokalne agencije za upravljanje katastrofama potvrdila je da je evakuisano više desetina ljudi iz sela najbližih vulkanu nakon novih erupcija.

Podsjetila je i da je snažna erupcija ovog vulkana u novembru 2024. godine odnijela 10 života i oštetila hiljade kuća, što je dodatno povećalo oprez među lokalnim stanovništvom.

Zatvoren aerodrom

Zbog vulkanske aktivnosti, zatvoren je aerodrom Fransiskus Xaverius Seda u gradu Maumere, u provinciji Istočna Nusa Tenggara, i ostat će zatvoren najmanje do četvrtka, saopćio je operater aerodroma putem društvenih mreža.

Vulkan Lewotobi posljednji put je eruptirao u avgustu ove godine, a i u julu, kada su zabilježena kašnjenja i otkazivanja letova, uključujući one ka i iz popularnog turističkog ostrva Bali.

Za sada, najnovije erupcije nisu utjecale na avio-saobraćaj prema Baliju, potvrdili su iz tamošnjeg aerodroma.

Indonezija ima više od 120 aktivnih vulkana i nalazi se na pacifičkom “Vatrenom prstenu”, području intenzivne seizmičke aktivnosti koje obuhvata više tektonskih ploča,pišu Vijesti

