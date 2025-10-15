“UKLONILI SU MI KOSU” Tramp pobjesnio zbog svoje fotografije na naslovnoj strani – ovo im neće oprostiti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je nezadovoljstvo zbog objavljivanja, kako je naveo, “najgore njegove fotografije ikada” na naslovnoj strani časopisa “Tajm”.

Tramp je rekao da je članak u časopisu bio relativno dobar, ali da je izbor fotografije “užasan”.

“Uklonili su mi kosu, a na glavi se pojavila neka stvar nalik na lebdeću krunu, ali izuzetno malu. Zaista čudno! Nikada nisam volio da me slikaju odozdo, ali ovo je zaista loša fotografija i vrijedi je pomenuti. Šta to rade i zašto?” naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Kako izgleda fotografija?

Naslovna strana “Tajma”, objavljena u ponedjeljak sa naslovom “Njegov trijumf”, prikazuje Trampa odozdo kako gleda gore, djelimično osvijetljen jakim svjetlom.

Ovaj broj časopisa ističe “ključni uspjeh Trampovog drugog mandata” i “strateški preokret” za Bliski istok – prvu fazu mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa, koji je doveo do oslobađanja svih izraelskih talaca u Gazi i oko 2.000 palestinskih zatvorenika iz Izraela.

Oslobođeni taoci

“Živi izraelski taoci, koji su bili zatočeni u Gazi, oslobođeni su u okviru prve faze mirovnog plana Donalda Trampa, a oslobođeni su i palestinski zatvorenici. Ovaj dogovor može postati ključni uspeh Trampovog drugog mandata i strateški preokret za Bliski istok”, navodi se u najavi teksta.

