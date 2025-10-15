Trump nezadovoljan fotografijom na naslovnici časopisa: Najgora svih vremena, rezultat je super loš

Naime, u izdanju od 10. novembra, Time je uz pohvale Trampovoj ulozi u posredovanju primirja u Pojasu Gaze, objavio i njegov portret snimljen iz donjeg ugla, s pozadinom u kojoj se sunčeva svjetlost prostire iza njegove glave. Rezultat je, prema riječima Trampa, “super loš”.

– Časopis Time je napisao relativno dobru priču o meni, ali slika je možda najgora svih vremena – napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Također je naveo kako nikada nije bio ljubitelj fotografisanja iz donjih uglova, jer takve fotografije smatra nepovoljnima po izgled.

Ne krijući ambiciju da se više puta nađe na naslovnici ovog prestižnog časopisa, Tramp je istakao da se prošle godine na njoj pojavio čak četiri puta.

Na pitanje šta su urednici časopisa Time zapravo htjeli postići tom specifičnom fotografijom, urednica fotografije u Guardian Australia, Karli Erl (Carly Earl), smatra da bi to moglo imati veze s kreativnim pokušajem da se vizualno dočara moć.

Prema njenom mišljenju, riječ je o tehnički dobro izvedenoj fotografiji, odabranoj s namjerom da Tramp izgleda impozantno i gotovo herojski.

– Kada nekoga gledate odozdo, on djeluje veličanstvenije. Trampovo lice na toj fotografiji izgleda zamišljeno, gotovo anđeoski. Takva smirena i nježna atmosfera rijetko se vidi na njegovim fotografijama. Iako niko ne voli biti fotografisan iz tog ugla, svi konceptualni elementi ove slike su snažni – iako estetski možda i nisu laskavi – zaključila je Erl, prenosi Avaz.

