“Mrtvi nisu vraćeni kao što je obećano…” Tramp pobijesnio zbog Izraela i Hamasa!

Američki predsjednik Donald Trump oglaso se dan poslije samita u Šarm el Šeiku, odmarališta u Egiptu, gdje je u društvu 20 svetskih lidera potpisao misovni sporazum o prekidu rata u Gazi, poslije pune dvije godine.

Trap se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, postavivši ljutitu poruku iz koje se naslućuje da nije zadovoljan razvojm situacije na terenu:

“Svih dvadeset talaca se vratilo i osjećam se dobro koliko se i očekivalo. Veliki teret je skinut, ali posao NIJE završen. Mrtvi nisu vraćeni, kao što je obećano! Druga faza počinje odmah!!!”, poručio je Tramp.

Izrael je odlučio da sutra ne otvori granični prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta, što se traži prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi, zato što Hamas nije ispunio svoju obavezu da vrati tela svih mrtvih talaca koje još drži u Pojasu Gaze.

Kako je najavljeno, Izrael će takođe smanjiti količinu pomoći koja pristiže u Gazu, kao dio sankcija protiv Hamasa, piše espreso.

