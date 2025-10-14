Joe Biden i Bill Clinton pohvalili Trumpa za ulogu u Gazi: Zaslužuje veliko priznanje

Bivši demokratski predsjednici Joe Biden i Bill Clinton u ponedjeljak su pohvalili američkog predsjednika Donalda Trumpa za pomoć u posredovanju u prekidu vatre u ratu u Gazi, što je rijedak primjer dvostranačkog odobravanja upućenog jednom republikanskom vođi.

“Pohvaljujem predsjednika Trumpa i njegov tim za rad na postizanju obnovljenog sporazuma o prekidu vatre”, napisao je Biden, bivši demokratski predsjednik SAD-a do januara, na platformi X. Dodao je da je Bliski istok sada, uz podršku Sjedinjenih Država i globalnih partnera “na putu prema miru”.

Istakao je i ulogu vlastite administracije u pregovorima, kazavši kako su i njegovi saradnici “neumorno radili na povratku taoca kući, pružanju pomoći palestinskim civilima i na okončanju rata”, koji je započeo u vrijeme njegovog mandata.

Clinton je ponovio isto stajalište, napisavši na X-u da “predsjednik Trump i njegova administracija, Katar i ostali regionalni akteri zaslužuju veliko priznanje što su uspjeli sve održati angažovanima dok se nije postigao sporazum”.

On je pozvao Izrael i palestinsku organizaciju Hamas da, uz podršku Sjedinjenih Država “ovaj krhki trenutak pretvore u trajni mir” te je kazao kako vjeruje da je to moguće poduzmu li korake zajedno.

Bill Clinton, bivši demokratski predsjednik od 1993. do 2001., bio je vrlo glasan kritičar Trumpa te ga je optuživao da provodi politiku vođenu vlastitim interesima, a ne dobrobiti američkog naroda, prenosi Hina.

(24sata.info)

