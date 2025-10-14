Diplomatska drama: Evo kako je Erdoan spriječio Netanjahuov dolazak na samit o Gazi

Turska je izrazila nezadovoljstvo i američkoj administraciji jer poziv Netanjahuu nije bio prethodno koordiniran s Otkazivanje dolaska izraelskog premijera Benjamin Netanjahua (Benjamin Netanyahu) na samit o palestinskom Pojasu Gaze, koji je održan u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku (Sharm el-Sheikh), nije bilo posljedica vjerskog praznika, kako tvrdi izraelska strana, već rezultat direktnog diplomatskog pritiska Turske, prenose izvori iz Ankare.

Prema navodima koje je objavila agencija AFP, jedan neimenovani turski diplomata izjavio je da je upravo predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) insistirao na tome da Netanjahu ne prisustvuje samitu. Zahvaljujući turskoj diplomatskoj inicijativi, uz podršku više arapskih lidera, izraelski premijer je na kraju bio primoran otkazati svoj dolazak.

Erdoan odbio sletjeti dok Netanjahu ne odustane

Kako prenose turski mediji, Erdoan je još tokom leta prema Egiptu saznao da se planira prisustvo izraelskog premijera. Tada je, navodno, avion s turskom delegacijom neko vrijeme kružio iznad Crvenog mora, odbijajući sletjeti dok se ne potvrdi da Netanjahu neće biti prisutan na sastanku.

Turska državna agencija Anadolija piše da je Erdoan iz aviona direktno kontaktirao egipatskog predsjednika Abdela Fataha el-Sisija (Abdel Fattah el-Sisi), zaprijetivši da će se vratiti u Ankaru ako izraelski premijer bude prisutan u Šarm el-Šeiku. Tek nakon što je potvrđeno da Netanjahu odustaje od dolaska, Erdoanov avion je sletio,piše Avaz

Premda je iz Netanjahuovog kabineta saopćeno da premijer nije prisustvovao samitu zbog vjerskog praznika Simhat Tora, dobro upućeni izvori tvrde da to nije tačno. Prema njima, nije bilo nikakvih pregovora s ultraortodoksnim partijama o eventualnom otkazivanju puta, već je odluka pala nakon diplomatskih konsultacija između izraelskih i američkih zvaničnika.

Kako piše list Izrael Hajom (Israel Hayom), Turska je izrazila nezadovoljstvo i američkoj administraciji jer poziv Netanjahuu nije bio prethodno koordiniran s Ankarom. Uslijedila je serija razgovora između zvaničnika iz Vašingtona (Washingtona) i Tel Aviva, nakon kojih je zaključeno da bi prisustvo izraelskog premijera moglo izazvati bojkot arapskih zemalja i dodatno otežati napore američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da organizuje „mirovni samit o Gazi“.

Arapske zemlje prijetile bojkotom

Iz iračke delegacije stigla je potvrda da bi Irak odbio učestvovati na samitu u slučaju prisustva Netanjahua. Savjetnik iračkog predsjednika Abdula Latifa Rašida (Abdul Latif Rashid), Ali Musavi, izjavio je da su i druge arapske zemlje bile spremne na slične poteze, smatrajući prisustvo izraelskog premijera neprihvatljivim dok se regija još oporavlja od razaranja u Gazi.

U tom kontekstu, Netanjahuovo otkazivanje dolaska – iako je poziv upućen direktno od predsjednika Trampa – spriječilo je dublju diplomatsku krizu uoči samita.

Prema diplomatskim izvorima, nekoliko zemalja u regiji još nije spremno za Trampove „revolucionarne prijedloge“, te je potrebno dodatno vrijeme za pripremu terena za sveobuhvatniji mirovni proces koji bi uključivao i Izrael.

Predsjednik Tramp navodno planira, u narednim mjesecima, organizovati novu rundu razgovora na visokom nivou, gdje bi trebao predstaviti tzv. „mega dogovor“ za Bliski istok – politički, ekonomski i sigurnosni plan koji uključuje širenje Abrahamovih sporazuma i nova partnerstva u oblastima trgovine i energije.

“Efikasni turski pritisak”

Praznik Simhat Tora, na koji se Netanjahu pozvao kao razlog odsustva, označava kraj jevrejskog praznika Sukot. Ironično, upravo na taj datum – 7. oktobra 2023. godine – pokrenut je koordinirani napad boraca iz Gaze na jug Izraela, što je dovelo do izbijanja rata između Izraela i Hamasa.

Iako je izraelski premijer pokušao opravdati svoje nepojavljivanje vjerskim razlozima, diplomatski izvori jasno poručuju da se zapravo radilo o „efikasnom turskom pritisku“ i još jednom dokazu da Ankara, uz podršku arapskih lidera, sve odlučnije preuzima vodeću ulogu u političkim tokovima Bliskog istoka.

