Autobus pun putnika survao se niz liticu! Desetine nastradalih, među putnicima bilo i djece!

Autobus, koji je saobraćao od Istočnog Kejpa do Zimbabvea i Malavija, srušio se niz strmu liticu. Autobus se srušio u planinskom regionu na sjeveru Južne Afrike, pri čemu su poginule najmanje dvije osobe, piše Telegraf.

Vozilo je skrenulo sa strmog planinskog puta na autoputu N1 blizu grada Mahado u provinciji Limpopo u nedjelju uveče, prije nego što se srušilo niz nasip i prevrnulo se. Autovus je putovao od Gkeberhe u provinciji Istočni Kejp u Južnoj Africi do Zimbabvea i Malavija.

Ekipe za hitne slučajeve radile su tokom cijele noći kako bi izvukle žrtve iz olupine i prevezle preživjele u obližnje bolnice.

Više od 30 povrijeđenih putnika dobilo je medicinsku pomoć. Vlasti su saopštile da je moguće da su neke osobe još uvek zarobljene u prevrnutom autobusu. Prema javnom servisu SABC, među poginulima je 18 žena, 17 muškaraca i sedmoro dece.

Među žrtvama je i desetomjesečna beba, rekla je za Newsroom Afrika Vajolet Mati, službenica za saobraćaj u provinciji Limpopo.

Glavni autoput koji povezuje Južnu Afriku sa Zimbabveom, ostao je zatvoren u oba smjera danas dok su se spasilačke operacije nastavljale. Premijerka Limpopa Fofi Ramatuba posetila je mesto nesreće prije nego što se sastala sa preživjelima u bolnici.

“Gubitak toliko života u jednom incidentu je neopisivo bolan”, rekla je, izrazivši saučešće porodicama u Južnoj Africi, Zimbabveu i Malaviju.

Vlasti istražuju šta je uzrokovalo da vozač izgubi kontrolu, a početne procjene ukazuju na mogući umor ili mehanički kvar kao potencijalne faktore.

Putevi u Južnoj Africi su među najopasnijim na svijetu, sa hiljadama ljudi koji svake godine ginu u nesrećama.

