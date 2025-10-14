Meloni: Italija je sada korak bliže priznanju Palestine

Očigledno, ako se plan provede, priznanje Palestine od strane Italije bit će svakako bliže“, rekla je Meloni novinarima na marginama Samita mira u Šarm el-Šeiku u Egiptu, prenosi agencija ANSA.

Naglasila je da Italija želi podržati uspostavu palestinske države, uz nastavak humanitarne pomoći narodu Gaze.

Meloni je dodala da je Italija spremna pomoći u stabilizaciji situacije u Gazi, uključujući i mogućnost slanja pripadnika karabinjera, ukoliko to bude zatraženo rezolucijom Ujedinjenih nacija.

„Italija je spremna dati svoj doprinos. Ovo je velika prilika, historijski dan. Ponosna sam što je Italija ovdje“, izjavila je premijerka.

Opisala je sporazum o prekidu vatre kao „veliki uspjeh“ američkog predsjednika Donalda Trumpa, te dodala: „Želimo mu još uspjeha, počevši od Ukrajine.“

Podsjetimo, prošle sedmice Trump je objavio da su Izrael i palestinski pokret Hamas postigli dogovor o prvoj fazi plana koji je predstavio 29. septembra, a koji predviđa prekid vatre u Gazi, oslobađanje svih izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike, te postepeno povlačenje izraelskih snaga iz cijele Gaze. Prva faza sporazuma stupila je na snagu u petak.

Druga faza predviđa uspostavu novog mehanizma upravljanja Gazom, formiranje multinacionalnih snaga i razoružavanje Hamasa,pišu Vijesti

Ranije u ponedjeljak počelo je oslobađanje Palestinaca iz izraelskih zatvora, nakon što je Hamas oslobodio svih 20 preživjelih izraelskih zarobljenika koji su držani u Gazi.

Od oktobra 2023. godine, izraelski napadi su u Gazi usmrtili više od 67.800 Palestinaca, većinom žena i djece, ostavljajući područje gotovo nenaseljivim.

