Trump potpisao mirovni plan za Gazu

Dok je potpisivao dokument, rekao je: “Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga, možete li vjerovati? I ovaj put će opstati.”Nakon njega plan su potpisali egipatski predsjednik Abdel Fattah al Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

“Ovo je nevjerovatan dan za svijet”, rekao je Trump, dodajući da je sporazum toliko važan da će spriječiti Treći svjetski rat, koji bi se, kako je naveo, mogao dogoditi na Bliskom istoku,pišu Vijesti

Trump je govorio o pregovorima i onome što je dovelo do današnjeg sporazuma.

“Više volim tvrde ljude nego one mekane, lake. Ne znam šta je to, do đavola. Vjerovatno je to neka lična osobina, neki problem s ličnošću.”

Također je nagovijestio da će sporazum dobiti veliku finansijsku podršku.

“Većinu njih, mogu vam reći, ovaj tip ima toliko para, svi oni imaju toliko — ima više novca i moći iza nas nego što možete zamisliti. Volim to što su iza nas.”

