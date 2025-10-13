Trump potvrdio saučešništvo u genocidu? Besramna izjava predsjednika SAD-a

Trump se danas prvi put obratio u izraelskom parlamentu gdje je svojim govorom “natjerao” zastupnike nekoliko puta na plješak. Pogotovo je izazvao oduševljenje izjavama o moćnom američkom oružju koje je poslao Izraelu kako bi pomogao ovoj državi u genocide nad Palestincima.Bibi Netanyahu bi me toliko puta zvao tražeći oružje za koje nikad nisam ni čuo, ali mi ga imamo ovdje, zar ne?”, izjavio je američki predsjednik što je izazvalo osmijeh na licu izraelskog premijera.”Vi ste ga vrlo dobro iskoristili”, besramno je izjavio čovjek koji se naziva liderom slobodnog svijeta i kojem je najveća želja da dobije Nobelovu nagradu za mir.

U tom “dobrom iskorištavanju” američkog oružja Izrael je počinio genocide ubivši, prema dostupnim podacima, više od 68.000 Palestinaca, mahom žena i djece. Broj ubijenih će vjerovatno biti mnogo veći jednom kad se završi sa iskopavanjem i potragama za nestalim,piše N1

