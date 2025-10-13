Palestinska djevojčica Huda Abu al Naja umrla od gladi nakon što je Izrael dvije godine izgladnjivao Gazu

Huda je u petak umrla od “jednostavne infekcije” protiv koje se njezin imunološki sistem, oslabljen mjesecima pothranjenosti, nije mogao boriti, izvijestile su novine, pozivajući se na novinara drugih izraelskih novina, Haaretz.

Kada je ekipa Sky Newsa posjetila bolnicu u julu, rečeno im je da je Huda izgubila polovicu tjelesne težine od marta.

Njena majka rekla je da su njene potrebe jednostavne: svježe voće i povrće, riba i malo mesa – ali da “gotovo nije bilo ništa za jesti” nakon što je Izrael zatvorio prijelaze u Gazu i nametnuo blokadu.

Mnoga djeca na odjelu za pothranjenost na kojem je bila dobivala su dekstrozu u nedostatku hrane – mješavinu šećera i vode koja nema nutritivnu vrijednost.

Prema UN-ovoj Integriranoj klasifikaciji faza sigurnosti hrane (IPC) i humanitarnim agencijama, stalna ograničenja ulaska prehrambene pomoći stvorila su glad u gradu Gazi, s masovnom glađu u ostatku teritorija.

Podaci izraelskih graničnih dužnosnika pokazuju da je količina hrane koja ulazi u Gazu često bila ispod “golog minimuma” za koji UN-ova agencija za pregled gladi kaže da je potreban za zadovoljavanje osnovnih potreba.

U julu je Huda rekla da je znala da ne izgleda dobro.

“Prije sam ovako izgledala. Rat me promijenio. Pothranjenost mi je kosu požutjela jer mi nedostaju proteini. Vidite ovdje, ovako sam bila prije rata. Možete li mi pomoći da otputujem u inozemstvo na liječenje? Želim biti kao vi. Dijete sam. Želim se igrati i biti kao vi”, rekla je Huda, pokazujući na sliku na svom tabletu.

Međunarodne organizacije mjesecima su prije njene smrti vodile kampanju kako bi osigurale njenu evakuaciju iz Pojasa Gaze, izvijestio je Haaretz.

Ministarstvo zdravstva Gaze, do danas je izjavilo da je 461 osoba umrla od pothranjenosti, uključujući 157 djece.

Kao dio mirovnog plana Donalda Trumpa od 20 tačaka, Izrael je pristao ponovno otvoriti pet graničnih prijelaza kako bi se olakšao protok hrane i druge pomoći u Gazu.

Izraelsko tijelo koje nadzire pomoć, COGAT, izjavilo je da se očekuje da će količina koja ulazi u Gazu porasti na oko 600 kamiona dnevno, počevši od nedjelje.

Egipat je također rekao da u nedjelju šalje 400 kamiona, a mnogi su fotografirani u blizini prijelaza Rafah na jugu Gaze.

Viđeni su kako čekaju u redu na granici i kako ih opkoljavaju deseci ljudi u Khan Younisu na jugu Pojasa Gaze, gdje se nalazi bolnica Nasser.

