Lukašenko upozorio Zelenskog da bi Ukrajina mogla “nestati kao država”

Lukašenko je rekao da je prije bio sklon “kriviti evropske lidere i Evropu za njihovu nemogućnost postizanja dogovora”, ali posljednjih dana navodno prima “gomilu informacija” da “problem nije u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su vrlo zainteresirane za napredak niti u Rusiji, koja je spremna krenuti naprijed, niti u evropskim čelnicima, već u Volodimiru Zelenskom”.

Bjeloruski lider vjeruje da bi se na Zelenskog mogao izvršiti “snažan pritisak”, a zatim će se “pod tim pritiskom donijeti odgovarajuće odluke”.

“Ali akcije se moraju poduzeti hitno. Rusija napreduje na prvoj crti fronta, i to kažem odgovorno, jer to promatram svaki dan, a to bi moglo dovesti do nestanka Ukrajine kao države”, kazao je.

Lukašenko nije precizirao na koje ruske napretke na frontu misli, niti je naveo ikakve konkretne činjenice.

Također je pokušao zastrašiti Ukrajinu tvrdnjom da se njezini zapadni susjedi “vide na zapadu Ukrajine” i “spremni su uzeti dio Ukrajine, kao što je bio slučaj prije početka Velikog domovinskog rata”.

“Stoga je scenarij vrlo ozbiljan. Želio bih da ukrajinski predsjednik posluša moje prijedloge i shvati da nitko neće donijeti sreću Ukrajini osim slavenskih država, stoga je potrebno sjesti i pregovarati”, rekao je Lukašenko, prenosi Klix.

Komentirajući mogućnost da Sjedinjene Američke Države isporuče Ukrajini rakete dugog dometa Tomahawk, Lukašenko je rekao da se “moramo smiriti u tom pogledu”.

“Naš prijatelj Donald ima određenu taktiku za rješavanje najhitnijih problema. Zato ponekad vrši pritisak na nadležne vlasti i ljude, ponekad djeluje oštrije, a zatim malo popusti i povuče se. Dakle, ne bismo trebali uzimati zdravo za gotovo da će sutra sve biti pokrenuto“, dodao je.

Unatoč tome, upozorio je da “postoji protuotrov za svaki otrov”.

Facebook komentari