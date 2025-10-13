KIM DŽONG UN JE BIVŠI?! Poznato je i ko bi mogao da ga naslijedi! Da nije malo PREMLADA?!

Prema analizama stručnjaka, Kim Džong Un planira da se povuče sa vlasti i da svoju kćerku Kim Džu Aje postavi za buduću liderku Severne Koreje, navodi britanski The Sun dodajući da se plan postepeno formira, a znakovi koji upućuju na to mogu se vidjeti u propagandi Pjongjanga i njenom javnom profilu, koji sve više podsjeća na prethodne naslednike.

Kim Džong Un naslijedio je svog oca Kim Džong Ila, neposredno prije njegove smrti, a uspon na vlast bio je okarakterisan brutalnim načinom očvršćavanja vlasti.

S obzirom na sve češće izveštaje o njegovom zdravlju, vjeruje se da Kim želi da izbjegne krvoproliće i da ranije postavi svoju ćerku kao naslednicu.

Ljubavno pismo iz 1986. nađeno na Mostu slobode, poslao ga vojnik iz Beograda: Reči su divne, traži se vlasnik

“Kim Džong rano pristupa pitanju nasledstva, to je tačno. Njegovo naslijeđivanje bilo je prilično improvizovano i imao je poteškoće kada je preuzeo vlast. Ne želi da njegova nasljednica prolazi kroz iste probleme kao on, na primjer, da šalje svoju tetku, Kim Jo Džong na streljanje kao što je on uradio sa svojim ujakom”, smatra stručnjak za elitnu klasu Sjeverne Koreje Majkl Maden.

Prema analizi koju je objavio Komitet za ljudska prava u Sjevernoj Koreji (HRNK), razlog za postavljanje Kim Džu Aje kao nasljednice možda leži i u zdravlju Kim Džong Una, koji se, prema medijskim navodima, suočava sa lošim životnim navikama, stalnim stresom i zavisnošću od alkohola i nikotina.

Analitičari su između ostalog primijetili da je u posljednjoj propagandi Pjongjanga izraz “Centralna partija” upotrebljen 34 puta, što je simboličan izraz koji se koristi kada se nagoveštava promena na vrhu vlasti.

Ovaj izraz je već korišćen za označavanje budućih lidera, 2010. godine za Kim Džong Una i 1970-ih za njegovog oca Kim Džong Ila.

U analizi HRNK-a, pominje se i da je tri meseca nakon što je Kim Džu Aje prvi put javno nastupila, sjevernokorejska propaganda počela da je opisuje kao najvoljenije dijete.

Takođe, dobila je titule “poštovana” i “obasjana”, koje su prethodno bile rezervisane za najviše političke figure.

Neke propagandne fotografije prikazuju Kim Džu Aje ispred svog oca, što je neuobičajeno za Severnu Koreju, gde lider nikada nije vizuelno potčinjen.

Njena promena stila oblačenja takođe se smatra važnim simbolom.

Prešla je sa svetlih boja na “konstantno tamnije tonove”, što se tumači kao znak “urođene moći”, u suprotnosti sa svetlim odećama njene majke, prve dame Severne Koreje Ri Sol Džu.

Posebnu pažnju, prema pisanju britanskog lista, privlači i njeno učešće u međunarodnim diplomatskim aktivnostima.

Kim Džu Aje nedavno je pratila svog oca na njegovom prvom inostranom putovanju u Kinu, što dodatno ukazuje na njeno pripremanje za buduću ulogu lidera.

Iako stručnjaci smatraju da je Kim Džu Aje još premlada za zvaničnu titulu, smatra se da je unutrašnja obuka za nasljedstvo već u punom jeku, piše Espreso.

Facebook komentari