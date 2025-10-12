Neočekivani detalj na Putinovom rođendanu: Tanjir ruskog lidera privukao svu pažnju

Vladimir Putin je 7. oktobra proslavio 73. rođendan. Tom prilikom, ruski lider je pozvao grupu generala na svečanu večeru, a video sa događaja postao je viralan. Jedan detalj koji je privukao pažnju korisnika interneta bio je Putinov tanjir, navodi Onet.

Na snimku se vidi Putin kako sjedi za stolom zajedno sa ruskim generalima, u formalnoj atmosferi.

Pažljivi korisnici društvenih mreža primjetili su neobičan detalj na stolu: samo predsjednik je već imao poslužen glavni obrok, dok su ostali učesnici i dalje imali salvete na tanjirima. Pored toga, na stolu nije bilo pića, čak ni vode, koja je bila postavljena na stolovima sa strane.

Neki korisnici interneta sugerisali su da ovo postavljanje stola odražava hijerarhiju u Rusiji: kao šef države, Putin je poslužen prvi.

Takođe, pojavile su se spekulacije da je Putinov sto bio pripremljen i poslužen odvojeno zbog njegove dobro poznate bojazni od trovanja.

Prema ruskim medijima, Putin je svoj rođendan proveo sa službenim obavezama. Predsjednik Rusije je učestvovao na sjednicama Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije i razgovarao telefonom sa više svjetskih lidera.

