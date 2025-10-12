Kamioni s humanitarnom pomoći za narod Gaze jutros pristigli u Rafah

Kamioni s humanitarnom pomoći za narod Gaze viđeni su jutros na graničnom prijelazu Rafah između Egipta i Gaze. Prema uslovima sporazuma o prekidu vatre i oslobađanju talaca, očekuje se povećanje količine pomoći koja ulazi na palestinsku teritoriju.

Ipak, prema izjavama Svjetskog programa za hranu (WFP) za BBC, naglo povećanje dostave pomoći još uvijek nije realizirano. Organizacija je izvijestila da trenutno samo dva do tri kamiona dnevno ulaze u Gazu, što je daleko od očekivanog broja.

Još uvijek nema preciznih podataka o tome koliko je kamiona ušlo u južni dio Gaze otkako je primirje stupilo na snagu u petak,piše Avaz

U međuvremenu, desetine hiljada raseljenih Palestinaca pokušavaju se vratiti u svoje razorene domove, iako su mnoge oblasti i dalje bez osnovne infrastrukture i sigurnosnih garancija.

U cilju daljnje stabilizacije situacije, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) i egipatski predsjednik Abdel Fatah el-Sisi (Abdel Fattah al-Sissi) predsjedavat će međunarodnim samitom u Šarm el-Šeiku (Sharm el-Sheikh), na kojem će učestvovati predstavnici više od 20 zemalja. Na dnevnom redu bit će sljedeći koraci u implementaciji sporazuma i dugoročna budućnost Gaze.

