Primirje se poštuje, čiste se ruševine u Gazi

“Brojni kamioni s humanitarnom pomoći ušli su na prijelaze Karem Abu Salem i al-Awja radi pregleda prije ulaska u Pojas Gaze”, javljaju reporteri Al Jazeere.

Izrael je počeo prebacivati palestinske zatvorenike u dva zatvora prije njihovog puštanja na slobodu kao dio sporazuma o prekidu vatre s Hamasom, kojim će se također osloboditi izraelski zarobljenici u Gazi.U toku su i pripreme za samit o prekidu vatre u Gazi u egipatskom gradu Sharm el-Sheikhu, kojem će prisustvovati i američki predsjednik Donald Trump.

“Na licima napaćenih stanovnika Gaze polako se vraća nada u bolje sutra i okončanje patnji”, navode agencije,pišu Vijesti

U izraelskom ratu u Gazi od oktobra 2023. godine ubijeno je najmanje 67.682 ljudi, a ranjeno 170.033. Ukupno 1.139 ljudi ubijeno je u Izraelu tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023., a oko 200 je zarobljeno.

