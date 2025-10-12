Svijet

Primirje se poštuje, čiste se ruševine u Gazi

Objavljeno prije 54 minute

Buldožeri su jutros intenzivirano počeli čistiti ruševine u gradu Gazi nakon dvije godine rata, dok se deseci hiljada prisilno raseljenih Palestinaca vraćaju u razorene gradove na sjeveru Gaze.

 People walk amid collapsed buildings along Saftawi street in Jabalia in the northern Gaza Strip on February 5, 2025 during a ceasefire deal in the war between Israel and Hamas. Palestinian militant group Hamas lashed out on February 5, at President Donald Trump's shock proposal for the United States to take over the Gaza Strip and resettle its people in other countries, seemingly whether they want to leave or not. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

“Brojni kamioni s humanitarnom pomoći ušli su na prijelaze Karem Abu Salem i al-Awja radi pregleda prije ulaska u Pojas Gaze”, javljaju reporteri Al Jazeere.

Izrael je počeo prebacivati palestinske zatvorenike u dva zatvora prije njihovog puštanja na slobodu kao dio sporazuma o prekidu vatre s Hamasom, kojim će se također osloboditi izraelski zarobljenici u Gazi.U toku su i pripreme za samit o prekidu vatre u Gazi u egipatskom gradu Sharm el-Sheikhu, kojem će prisustvovati i američki predsjednik Donald Trump.

“Na licima napaćenih stanovnika Gaze polako se vraća nada u bolje sutra i okončanje patnji”, navode agencije,pišu Vijesti

U izraelskom ratu u Gazi od oktobra 2023. godine ubijeno je najmanje 67.682 ljudi, a ranjeno 170.033. Ukupno 1.139 ljudi ubijeno je u Izraelu tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023., a oko 200 je zarobljeno.


