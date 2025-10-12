Tri katarska pregovarača poginula u Egiptu

U nesreći su ozlijeđene još dvije osobe koje su zbrinute u lokalnoj bolnici i primaju svu potrebnu medicinsku pomoć. Iz veleposlanstva su najavili kako će ozlijeđeni, kao i tijela preminulih, biti vraćeni u Dohu kasnije tijekom nedjelje.

Prema ranijim informacijama koje su Reutersu prenijela dva sigurnosna izvora, do nesreće je došlo kada se automobil koji je prevozio katarske dužnosnike prevrnuo u zavoju na cesti, otprilike 50 kilometara od grada.

Ova nesreća dogodila se samo nekoliko dana nakon što su dužnosnici iz Katara, Turske i Egipta sudjelovali u neizravnim pregovorima u Sharm el-Sheikhu, koji su rezultirali sporazumom između Izraela i Hamasa o prvoj fazi mirovnog plana. Upravo bi se u ovom egipatskom gradu u ponedjeljak trebao održati globalni summit s ciljem finaliziranja tog sporazuma.

