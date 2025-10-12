Svjetski čelnici sutra u Egiptu: Finalizirat će dogovor o primirju u Gazi

Svjetski čelnici sudjelovat će u ponedjeljak na mirovnom samitu u egipatskom gradu Sharm El‑Sheikhu, gdje će finalizirati dogovor o primirju u Gazi, objavio je u subotu ured egipatskog predsjednika.

Samitom će predsjedati egipatski predsjednik Abdel Fattah El‑Sisi i američki predsjednik Donald Trump, a sudjelovat će čelnici iz više od dvadeset zemalja, prema priopćenju ureda egipatskog predsjednika.

“Cilj je samita okončati rat u Pojasu Gaze, pojačati napore u postizanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku te otvoriti novo poglavlje u regionalnoj sigurnosti i stabilnosti”, stoji u priopćenju.

Egipatskom samitu prisustvovat će glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres, objavio je njegov ured u subotu navečer.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron otputovat će u ponedjeljak u Egipat kako bi pokazao svoju “podršku provedbi sporazuma koji je predsjednik Trump predstavio za okončanje rata u Gazi” između Izraela i Hamasa, objavila je u subotu Elizejska palača.

Macron će na sastanku s regionalnim partnerima razgovarati o sljedećim koracima u provedbi mirovnog plana, a ponovno će istaknuti i da se Francuska zalaže za dvodržavno rješenje koje je temelj trajnog mira, sigurnosti i ponovne izgradnje regije, ističu iz predsjednikovog ureda.

I britanski premijer Keir Starmer sudjelovat će na samitu, potvrđuje Downing Street, istaknuvši važnost mirovnog sporazuma kao “povijesne prekretnice” nakon dviju godina rata.

Očekuje se da će Starmer pozvati na nastavak međunarodne koordinacije u primjeni iduće faze sporazuma, koja obuhvaća slanje misije za nadzor prekida vatre te uspostavljanje prijelazne vlade u Gazi, prenosi Reuters.

U prvoj fazi sporazuma Hamas mora do ponedjeljka osloboditi sve izraelske taoce koji se još nalaze na području Gaze. Prema izraelskim informacijama, vjeruje se da je od 48 talaca 20 živih.

Izrael pak mora zauzvrat osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne i otprilike 1700 drugih pritvorenih nakon napada koje je predvodio Hamas prije dvije godine, a koji su pokrenuli rat, prenosi Hina.

