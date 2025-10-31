Razbuktava li se još jedan rat: Zemlja koja ima nuklearnu bombu napala Afganistan?

Talibanska vlada okrivila je Pakistan za napad na afganistanski glavni grad i bombardiranje tržnice na istoku zemlje.

Jedna eksplozija zabilježena je u četvrtak malo prije 22 sata po lokalnom vremenu na trgu Abdul Haq u Kabulu, blizu nekoliko ministarstava i nacionalne obavještajne agencije. Sigurnosne snage zatvorile su mjesto događaja.

Glasnogovornik vlade Zabihulah Mujahid priopćio je ubrzo da nema izvješća o ozlijeđenima ili šteti. Opisao je eksploziju kao nesreću i poručio da je istraga u tijeku. Međutim, afganistansko ministarstvo obrane jučer je objavilo da je Pakistan odgovoran za taj napad i za još jedan, u istočnoj pokrajini Paktika.

Pakistan je u prošlosti pokretao napade unutar afganistanskog teritorija kako bi gađao ono što naziva skrovištem i instalacijama militanata.

Glasnogovornik pakistanske vojske Ahmad Sharif upitan je na konferenciji za novinare je li vojska napala Afganistan kako bi gađala vođe zabranjenih pakistanskih talibana. Sharif nije dao izravan odgovor na pitanje.

“Afganistan se koristi kao baza za operacije protiv Pakistana, a za to postoje dokazi. Poduzet će se potrebne mjere koje treba poduzeti kako bi se zaštitili životi i imovina pakistanskog naroda”, najavio je Sharif na konferenciji za novinare u sjeverozapadnom gradu Peshawaru.

Pakistan je posljednjih godina doživio porast nasilja, a uglavnom odgovornost preuzimaju pakistanski talibani. Skupina je odvojena od afganistanskih talibana, ali u dobrim odnosima. Vjeruje se da pakistanski talibanski vođe i borci djeluju s druge strane granice u Afganistanu, što afganistanski talibani poriču.

Afganistansko ministarstvo obrane nazvalo je dva napada “neviđenim, nasilnim i gnusnim”. Upozorilo je da će se pakistanska vojska suočiti s posljedicama ako se situacija pogorša. Izjava nije uključivala informacije o navodnim ciljevima, žrtvama ili šteti.

