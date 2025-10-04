Fon der Lajen pozvala Evropu na razvoj automobila vođenih vještačkom inteligencijom

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozvala je na sveevropski napor u razvoju samovozećih automobila, ističući da vještačka inteligencija može pomoći u oživljavanju posrnulog automobilskog sektora na kontinentu i unaprijediti bezbjednost na putevima.

Govoreći na Italian Tech Week u Torinu, italijanskom automobilskom centru, Fon der Lajen je pozvala Evropsku uniju da usvoji strategiju “AI first” (vještačka inteligencija na prvom mjestu) u strateškim industrijama, sa posebnim fokusom na mobilnost.

– Samovozeći automobili su već stvarnost u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. Isto bi trebalo da važi i ovdje u Evropi – rekla je ona, dodajući da “AI first” takođe znači “safety first” (bezbjednost na prvom mjestu).

Njene izjave dolaze u trenutku kada Brisel nastoji da ojača industrijsku konkurentnost, dok domaći proizvođači automobila imaju poteškoća da drže korak sa razvojem tehnologije u inostranstvu, naročito u Kini i SAD-u, piše agencija Reuters. Osnivač Amazona Džef Bezos, kao i predsjednik kompanija Ferari i Stalantis, Džon Elkan, takođe su bili među govornicima na Italian Tech Week.

Fon der Lajen je predložila formiranje mreže evropskih gradova u kojima bi se testirala autonomna vozila, ističući da je 60 italijanskih gradonačelnika već pokazalo interesovanje.

– Hajde da to ostvarimo – dodala je.

Šefica EU takođe je obećala podršku Unije u razvoju vozila “napravljenih u Evropi i za evropske ulice”. Automobilska industrija, koja zapošljava milione širom Evrope, prolazi kroz brzu transformaciju pod pritiskom dekarbonizacije i digitalizacije. Fon der Lajen je naglasila da vještačka inteligencija može pomoći u smanjenju saobraćajnih gužvi, povezivanju udaljenih područja sa javnim prevozom i očuvanju radnih mjesta.

– Budućnost automobila – i automobili budućnosti – moraju se praviti u Evropi – zaključila je ona.

