Konačno otkriveno šta Bašar Al-Asad radi u Moskvi, nećete vjerovati

Njemački list Die Zeit razgovarao je s više osoba bliskih bivšem sirijskom predsjedniku Bašar Al-Asad (Bashar al-Assad), koji se nakon pada svog režima sklonio u Moskvu. Otkriveni su i neki detalji o njegovom svakodnevnom životu u glavnom gradu Rusije.

Prema pisanju Die Zeita, ruske vlasti, odnosno predsjednik Vladimir Putin, dale su Asadu jasnu naredbu – potpuna zabrana javnog pojavljivanja.

Kako navode njegovi saveznici, koji su pod uvjetom anonimnosti govorili za ovaj njemački list, Asadova sigurnost u Moskvi uvjetovana je time da se povuče iz javnog života. Istu obavezu tišine preuzeli su i članovi njegove porodice, koji su prethodne godine zajedno s njim napustili Siriju.

Tim tjelohranitelja

Za njihovu sigurnost zadužena je privatna firma, čije troškove pokriva ruska vlada. Svaki član porodice ima dodijeljen tim tjelohranitelja.

Također je otkriveno da Assad boravi na dvije različite lokacije koje često mijenja – u vili smještenoj izvan Moskve te u luksuznom stanu u neboderu čija lokacija nije javno poznata,piše Avaz

Jedan od zanimljivijih detalja, kako navodi Die Zeit, jeste da se Asad, nakon dolaska u Moskvu, posvetio videoigrama. Prema riječima njegovih bliskih saradnika, rijetko izlazi iz svojih rezidencija i većinu vremena provodi ispred televizora.

Za razliku od njega, članovi porodice se uz osiguranje slobodno kreću po gradu, a većinu vremena provode u tržnim centrima.

Ipak, situacija njegove supruge Esme (Asma) je ozbiljna. Nakon što joj je 2018. dijagnosticiran rak dojke, bolest se vratila 2024. godine u obliku leukemije. Njeno zdravstveno stanje je, prema tvrdnjama njemačkog lista, veoma teško.

Mlađi brat bivšeg sirijskog lidera, s druge strane, smjestio se u hotel Four Seasons, gdje, prema izvorima Die Zeita, dane provodi uz velike količine alkohola i nargilu.

Stroga pravila

Jedini član porodice koji se oglušio o stroga pravila koja je postavio Putinov režim jeste Asadov sin Hafez. Nekoliko dana prije konačnog pada sirijske vlade, on je na moskovskom univerzitetu odbranio doktorsku disertaciju.

U februaru ove godine, Hafez je na internetu objavio snimak – koji je ubrzo uklonjen – u kojem je tvrdio da njegova porodica nije imala namjeru napustiti Siriju, već da je ruski izaslanik došao u njihov dom i naredio im hitno prebacivanje u vojnu bazu pod ruskom kontrolom, u Latakiji.

Kako je Hafez naveo u tom videu, po dolasku u bazu postalo je jasno da je u toku priprema evakuacije i da povratak u Damask više nije opcija. Ipak, Die Zeit piše da se njegov otac već ranije spremao na bijeg – nekoliko dana prije sloma režima, iz Dubaija je stigao privatni avion s gotovinom u iznosu od pola miliona dolara, kao i s ostalim potrebnim stvarima.

