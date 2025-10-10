Trump pobjesnio: Nešto čudno se događa u Kini, postaju neprijateljski raspoloženi

U Kini se događaju vrlo čudne stvari. Postaju jako neprijateljski raspoloženi i šalju pisma državama širom svijeta u kojima najavljuju da žele uvesti kontrole izvoza na svaki element proizvodnje koji ima veze s rijetkim mineralima i gotovo svim drugim materijalima koje mogu zamisliti, čak i ako se ne proizvode u Kini. Niko nikada nije vidio nešto slično ovome”, napisao je Trump.

Dodao je da bi takvi potezi “zagušili tržišta i otežali život gotovo svakoj zemlji na svijetu, pogotovo Kini”.

Trump tvrdi da su ga u posljednjih nekoliko mjeseci kontaktirale brojne države koje su, kako kaže, “izuzetno ljute zbog kineskog neprijateljstva koje se pojavilo niotkuda”.

“Naš odnos s Kinom u posljednjih šest mjeseci bio je vrlo dobar, što ovaj potez čini još iznenađujućim. Uvijek sam imao osjećaj da samo čekaju pravi trenutak, i sada sam, kao i obično, bio u pravu”, napisao je američki predsjednik.Prema njegovim riječima, Kina već godinama pokušava “držati svijet u zatočeništvu” kroz kontrolu nad ključnim sirovinama.

“Počeli su s magnetima i drugim elementima koje su postupno monopolizirali. To je prilično mračan i neprijateljski potez”, dodao je.

Trump tvrdi da i Sjedinjene Države imaju monopolsku poziciju “još snažniju i fundamentalniju” od kineske, ali da je nije koristio jer “nije bilo potrebe” – sve do sada,pišu Vijesti

“Pismo koje su poslali vrlo je opširno, s mnogo stranica i velikom preciznošću opisuje svaki element koji žele zadržati za sebe. Rutinske stvari više nisu rutinske. Nisam razgovarao s predsjednikom Xijem jer nije bilo potrebe za tim. Ovo je bilo iznenađenje, ne samo meni, nego svim liderima slobodnog svijeta.”

Trump je naveo da se trebao sastati s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom za dvije sedmice na summitu APEC-a u Južnoj Koreji, ali da sada “nema razloga za taj sastanak”.

“Kineska pisma posebno su neprimjerena jer je to bio dan kad je, nakon tri hiljade godina haosa i borbi, uspostavljen mir na Bliskom istoku. Pitam se je li tajming bio slučajan”, napisao je Trump, prenosi Index.hr.

Dodao je da će, “ovisno o onome što Kina kaže o ovom neprijateljskom “poretku” koji je upravo objavila”, biti prisiljen “finansijski odgovoriti”.

“Za svaki element koji su uspjeli monopolizirati, mi imamo dva. Nisam mislio da će doći do ovoga, ali možda je vrijeme stiglo. To će biti bolno, ali na kraju će biti dobro za Sjedinjene Države”, naveo je.

Trump je najavio da njegova administracija razmatra veliko povećanje carina na kineske proizvode i niz drugih protumjera: “Jedna od politika koje sada razmatramo je masovno povećanje carina na kineske proizvode koji ulaze u SAD. Postoje i druge mjere koje su, također, pod ozbiljnim razmatranjem.”

Trumpova objava dolazi dan nakon što su kineske vlasti, prema pisanju Reutersa, najavile nove kontrole izvoza rijetkih minerala i drugih strateških materijala koji se koriste u odbrambenoj i tehnološkoj industriji. Washington je ranije uveo ograničenja na kineske poluvodiče i visokotehnološku opremu, a odnosi dviju zemalja ponovno su pod pritiskom.

